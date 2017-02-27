flyman написав:1.11 та 22.11 були погашення довоєнних ОВДП, соупадєніє?
Когда следующее погашение довоенных ОВГЗ ? Возьму на карандаш, буду мониторить. Но есть вариант, что не получится, скоро ж бюджетная гривна попрет. Как-то про вывод дивидендов дочками позабыли. Попросим знающих прокомментировать. В последнее время, по-моему, разрешали только проценты выводить, но это не точно, может уже изменилось ? P.s. пью ребята, не обессудьте, что меня так много
Игорь Алексеевич написав:Зеля просто так в Америку ехать на 10 дней не будет. Приедит с валютой, а значит сейчас курс будет лихорадить, но НБУ его сбивать зная, что надо дождаться ЗЕ. А далее в первой декаде 24 года будем опускаться ниже 37. Возможно увидим и 34, но более вероятен курс 36,80 - 37.00
Байден зустрівся із Зеленським і оголосив про новий пакет допомоги Україні на $200 млн Потужно...
Visky написав:На міжбанку НБУ стримує лише понаднормове зростання
Я взагалі абсолютно не розумію що творить НБУ:
похоже на ЗАГОН в дорогой бакс для выхода из него "своих людей" в (например) гривневые ОВДП . А затем будут держать на плаву вернувшийся ниже 36,5...37,0 офкурс полгода-год... ЗВР такое позволяют... пока.
просто очередной этап заработка "элиты" на валютных качелях.
Игорь Алексеевич написав:Зеля просто так в Америку ехать на 10 дней не будет. Приедит с валютой, а значит сейчас курс будет лихорадить, но НБУ его сбивать зная, что надо дождаться ЗЕ. А далее в первой декаде 24 года будем опускаться ниже 37. Возможно увидим и 34, но более вероятен курс 36,80 - 37.00
Байден зустрівся із Зеленським і оголосив про новий пакет допомоги Україні на $200 млн Потужно...