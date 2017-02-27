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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11014110151101611017
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 21:14

  asti написав:Зображення
Это график межбанка за последние 4 месяца...
У меня в этой связи, как и у многих, возникает только один вопрос к Пышному: Навіщо??! :evil: :evil:

1.11 та 22.11 були погашення довоєнних ОВДП, соупадєніє?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 21:23

  flyman написав:1.11 та 22.11 були погашення довоєнних ОВДП, соупадєніє?

Когда следующее погашение довоенных ОВГЗ ? Возьму на карандаш, буду мониторить.
Но есть вариант, что не получится, скоро ж бюджетная гривна попрет. :)
Как-то про вывод дивидендов дочками позабыли. Попросим знающих прокомментировать. В последнее время, по-моему, разрешали только проценты выводить, но это не точно, может уже изменилось ?
P.s. пью ребята, не обессудьте, что меня так много :)
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:14

  Игорь Алексеевич написав:Зеля просто так в Америку ехать на 10 дней не будет. Приедит с валютой, а значит сейчас курс будет лихорадить, но НБУ его сбивать зная, что надо дождаться ЗЕ. А далее в первой декаде 24 года будем опускаться ниже 37. Возможно увидим и 34, но более вероятен курс 36,80 - 37.00

Байден зустрівся із Зеленським і оголосив про новий пакет допомоги Україні на $200 млн Потужно...
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 00:09

  Дюрі-бачі написав:
  Visky написав:На міжбанку НБУ стримує лише понаднормове зростання

Я взагалі абсолютно не розумію що творить НБУ:
похоже на ЗАГОН
в дорогой бакс для выхода из него "своих людей" в (например) гривневые ОВДП . А затем будут держать на плаву вернувшийся ниже 36,5...37,0 офкурс полгода-год... ЗВР такое позволяют... пока.

просто очередной этап заработка "элиты" на валютных качелях.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 00:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь написав:как вариант - может для того чтобы межбанк сейчас был не 38, а 37 ?
а с чего ему 38 быть? Лить можно было чтобы держать 36.6 - нормальную температуру.
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 14:18

  75stasstas75 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Зеля просто так в Америку ехать на 10 дней не будет. Приедит с валютой, а значит сейчас курс будет лихорадить, но НБУ его сбивать зная, что надо дождаться ЗЕ. А далее в первой декаде 24 года будем опускаться ниже 37. Возможно увидим и 34, но более вероятен курс 36,80 - 37.00

Байден зустрівся із Зеленським і оголосив про новий пакет допомоги Україні на $200 млн Потужно...

це на 7 днів
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 15:32

в Аргентині песо обвал з 366 до 800 песо за 1 дол! :shock:
і це без війни! мвф задоволений!
https://www.youtube.com/watch?v=cbDxU9I_Y8s
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 15:46

  Raymond написав:в Аргентині песо обвал з 366 до 800 песо за 1 дол! :shock:
і це без війни! мвф задоволений!
https://www.youtube.com/watch?v=cbDxU9I_Y8s

наслідки соціалізму та популізму - вони такі...
Shaman
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