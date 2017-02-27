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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11015110161101711018>
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 21:14

  asti написав:Зображення
Это график межбанка за последние 4 месяца...
У меня в этой связи, как и у многих, возникает только один вопрос к Пышному: Навіщо??! :evil: :evil:

1.11 та 22.11 були погашення довоєнних ОВДП, соупадєніє?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 21:23

  flyman написав:1.11 та 22.11 були погашення довоєнних ОВДП, соупадєніє?

Когда следующее погашение довоенных ОВГЗ ? Возьму на карандаш, буду мониторить.
Но есть вариант, что не получится, скоро ж бюджетная гривна попрет. :)
Как-то про вывод дивидендов дочками позабыли. Попросим знающих прокомментировать. В последнее время, по-моему, разрешали только проценты выводить, но это не точно, может уже изменилось ?
P.s. пью ребята, не обессудьте, что меня так много :)
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:14

  Игорь Алексеевич написав:Зеля просто так в Америку ехать на 10 дней не будет. Приедит с валютой, а значит сейчас курс будет лихорадить, но НБУ его сбивать зная, что надо дождаться ЗЕ. А далее в первой декаде 24 года будем опускаться ниже 37. Возможно увидим и 34, но более вероятен курс 36,80 - 37.00

Байден зустрівся із Зеленським і оголосив про новий пакет допомоги Україні на $200 млн Потужно...
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 00:09

  Дюрі-бачі написав:
  Visky написав:На міжбанку НБУ стримує лише понаднормове зростання

Я взагалі абсолютно не розумію що творить НБУ:
похоже на ЗАГОН
в дорогой бакс для выхода из него "своих людей" в (например) гривневые ОВДП . А затем будут держать на плаву вернувшийся ниже 36,5...37,0 офкурс полгода-год... ЗВР такое позволяют... пока.

просто очередной этап заработка "элиты" на валютных качелях.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 00:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь написав:как вариант - может для того чтобы межбанк сейчас был не 38, а 37 ?
а с чего ему 38 быть? Лить можно было чтобы держать 36.6 - нормальную температуру.
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 14:18

  75stasstas75 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Зеля просто так в Америку ехать на 10 дней не будет. Приедит с валютой, а значит сейчас курс будет лихорадить, но НБУ его сбивать зная, что надо дождаться ЗЕ. А далее в первой декаде 24 года будем опускаться ниже 37. Возможно увидим и 34, но более вероятен курс 36,80 - 37.00

Байден зустрівся із Зеленським і оголосив про новий пакет допомоги Україні на $200 млн Потужно...

це на 7 днів
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 15:32

в Аргентині песо обвал з 366 до 800 песо за 1 дол! :shock:
і це без війни! мвф задоволений!
https://www.youtube.com/watch?v=cbDxU9I_Y8s
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 15:46

  Raymond написав:в Аргентині песо обвал з 366 до 800 песо за 1 дол! :shock:
і це без війни! мвф задоволений!
https://www.youtube.com/watch?v=cbDxU9I_Y8s

наслідки соціалізму та популізму - вони такі...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 16:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:наслідки соціалізму та популізму - вони такі...

Звісно. Якщо нема джерел фінансування то й соціалізму не повинно бути.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 16:31

  Raymond написав:в Аргентині песо обвал з 366 до 800 песо за 1 дол! :shock:
і це без війни! мвф задоволений!
https://www.youtube.com/watch?v=cbDxU9I_Y8s

Нічого екстраординарного в цьому не має.
Це свідомий крок. Якщо ви слідкували за епопеєю їхніх президентських виборів, то це вже новий президент починає виконувати передвиборчі обіцянки.
Чернишов писав, що реальний обмінний курс більше 1000 песо за долар

Про наших баранів.
Таке враження, що на готівці взяли паузу, щоб оглядітись чи цей похід точно із "повними рюкзаками" на Говерлу чи тільки так, до Заросляка, або максимум до краю лісу.
Realist
 
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