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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 гру, 2023 16:33
А причому тут МВФ?
Те що безграмотні ідіоти приходять до влади і люмпени які їх обирають виходить ні в чому невинні?
Ви точно сьогодні нічого не вживали?
Бо нагадує рашистську "логіку", в усьому винен Байден і Америка, а місцева правляча банда просто святі((
По курсу, міжбанк на історичних максимумах, продаж 37.05.
А готівка падає, по 37.65 наливають.
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Додано: Сер 13 гру, 2023 17:13
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................13.12.2023............14.12.2023
дата розрахунку.................12.12.2023.............13.12.2023
Євро....................................39,9376..................39,9217
Долар США.........................36,9861..................37,0245...+0.10%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
13.12.2023........................37,0243
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0783 (на прошлой сессии 1.0798) - 0.14%
Сегодня рост курса существенно замедлился.
Справочный курс прибавил менее 4 копеек, о официальный по сравнению с ним не изменился.
Прирост официального курса за сессию составил 3.84 копейки.
Падение гривны оказалось менее существенным, чем падение евро. Относительно евро есть укрепление.
Есть информация, что все это происходило при оборотах выше обычного.
По оборотам и балансу клиентских заявок динамика последних нескольких дней не просматривается. Сохраняется только повышенный спрос среди физиков.
Индекс доллара DXY в 15-00 103.96 (на прошлой сессии 103.75)
Вчера после 15 продолжавшееся почти сутки плавное снижение закончилось резким, но невысоким отскоком. С тех пор все ровно.
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