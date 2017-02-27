А причому тут МВФ? Те що безграмотні ідіоти приходять до влади і люмпени які їх обирають виходить ні в чому невинні? Ви точно сьогодні нічого не вживали? Бо нагадує рашистську "логіку", в усьому винен Байден і Америка, а місцева правляча банда просто святі(( По курсу, міжбанк на історичних максимумах, продаж 37.05. А готівка падає, по 37.65 наливають.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..................13.12.2023............14.12.2023 дата розрахунку.................12.12.2023.............13.12.2023 Євро....................................39,9376..................39,9217 Долар США.........................36,9861..................37,0245...+0.10%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 13.12.2023........................37,0243
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0783 (на прошлой сессии 1.0798) - 0.14%
Сегодня рост курса существенно замедлился. Справочный курс прибавил менее 4 копеек, о официальный по сравнению с ним не изменился. Прирост официального курса за сессию составил 3.84 копейки. Падение гривны оказалось менее существенным, чем падение евро. Относительно евро есть укрепление. Есть информация, что все это происходило при оборотах выше обычного. По оборотам и балансу клиентских заявок динамика последних нескольких дней не просматривается. Сохраняется только повышенный спрос среди физиков.
Индекс доллара DXY в 15-00 103.96 (на прошлой сессии 103.75) Вчера после 15 продолжавшееся почти сутки плавное снижение закончилось резким, но невысоким отскоком. С тех пор все ровно.
Через тиждень відбудеться визначна подія: Україна повністю розрахується перед МВФ за програмою stand-by 2018 року. Виплата становитиме еквавілент 166 млн. дол. США (за поточним курсом) та буде здійснена виключно за рахунок ЗВР, без обтяження державних фінансів. (Відповідно, через тиждень у наведеній нижче таблиці показник 88% у рядку SBA 2018 перетвориться на 100%). Станом на початок 2024 року Україна буде винна МВФ 11,85 млрд. доларів (без урахування додаткових СПЗ, які по суті не є такими, що підлягають поверненню - але статистично враховуються у складі державного боргу). Ефективна ставка для цього боргу наразі становить 7% річних (вона рухається згідно зміни ставок провідних центробанків, які наразі високі). Ще одна визначна віха: пересування боргового тягаря перед МВФ на Державний бюджет. Якщо старі програми фінансували переважно ЗВР, то починаючи з пандемії 2020 року гроші від МВФ брав виключно Мінфін - отже, йому і повертати із Держбюджету. У 2023 році загальна сума повернення кредитів МВФ становила 2,6 млрд. доларів і розподілялася між НБУ та Мінфіном як 64:36. А у 2024 році належні до сплати 2,4 млрд. доларів розподілятимуться вже як 40:60. І надалі частка Мінфіну у виплатах буде тільки зростати
Таке рішення з найбільшою ймовірністю очікувалося на ринку. На попередньому засіданні у листопаді ставку також було збережено в цьому діапазоні.
«Комітет прагне досягти максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2% у довгостроковій перспективі. На підтримку цих цілей Комітет вирішив зберегти цільовий діапазон ставки федеральних фондів на рівні від 5,25% до 5,5%. Комітет продовжуватиме оцінювати додаткову інформацію та її наслідки для грошово-кредитної політики. При визначенні ступеня будь-якого додаткового посилення політики, яке може виявитися доцільним для повернення інфляції до 2% з часом, комітет братиме до уваги сукупне посилення ДКП, лаги, з якими вона впливає на економічну активність та інфляцію, а також економічні та фінансові події. Крім того, Комітет продовжуватиме скорочувати свої запаси казначейських цінних паперів, агентських боргових зобов'язань та агентських іпотечних цінних паперів, як описано в його раніше оголошених планах. Комітет має намір повернути інфляцію до цільового рівня в 2%», - йдеться у релізі. Також там зазначається, що банківська система США надійна та стійка.
Игорь Алексеевич написав:Зеля просто так в Америку ехать на 10 дней не будет. Приедит с валютой, а значит сейчас курс будет лихорадить, но НБУ его сбивать зная, что надо дождаться ЗЕ. А далее в первой декаде 24 года будем опускаться ниже 37. Возможно увидим и 34, но более вероятен курс 36,80 - 37.00
Байден зустрівся із Зеленським і оголосив про новий пакет допомоги Україні на $200 млн Потужно...
Це зовсім не про валюту. Наразі нема ні допомоги, ні гарантованої перспективи її отримання.
Politico констатує, що, попри теплий прийом у Білому домі, після візиту в США Зеленському доведеться повернутися «з порожніми руками до своєї зруйнованої війною країни». Видання відзначає, що хоча Джо Байден «на повний голос» заявив про свою підтримку допомоги Україні, «він звучав менш упевнено, ніж будь-коли» щодо здатності втілити її в життя. «Байден не зміг дати Зеленському те, чого він хотів: непохитної обіцянки», — пише Politico, зауваживши, що у виступі президента США вперше прозвучала теза про підтримку України «стільки, скільки ми зможемо» замість традиційної «скільки це буде потрібно». https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/zel ... 76014.html
НБУ звичайно може ще деякий час спускати гранти і кредити, але якщо нових грантів і кредитів буде менше, то результат прогнозований.