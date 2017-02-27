Raymond написав:Сьогодні і завтра дивимося, що скажуть в ЄС. Взагалі-то вони повинні виділити кошти, інакше пожежа і їх може затронути. А так дивлячись на Аргентину з 366 до 800. Просто убираємо нуль, з 36.6 до 80! у нас майже той самий курс поки що 37-37.5
і шо ж у нас схожого? Читаю, що в Аргентині був офіційний 366 і неофіційний 1000.
Raymond написав:Сьогодні і завтра дивимося, що скажуть в ЄС. Взагалі-то вони повинні виділити кошти, інакше пожежа і їх може затронути. А так дивлячись на Аргентину з 366 до 800. Просто убираємо нуль, з 36.6 до 80! у нас майже той самий курс поки що 37-37.5
Коли був самокатчик чомусь не взлетіло, з якої причини має бути тепер?
Востаннє редагувалось flyman в Чет 14 гру, 2023 13:02, всього редагувалось 1 раз.
Raymond написав:Сьогодні і завтра дивимося, що скажуть в ЄС. Взагалі-то вони повинні виділити кошти, інакше пожежа і їх може затронути. А так дивлячись на Аргентину з 366 до 800. Просто убираємо нуль, з 36.6 до 80! у нас майже той самий курс поки що 37-37.5
і шо ж у нас схожого? Читаю, що в Аргентині був офіційний 366 і неофіційний 1000.
де ви то прочитали? агрокраїни, що ми що вони, ну а ще президенти із шоубіза!
Raymond написав: де ви то прочитали? агрокраїни, що ми що вони, ну а ще президенти із шоубіза!
є така штука гугол https://www.dw.com/uk/argentina-devalvu ... a-67714932 З 2019 року уряд штучно контролював курс песо, і за ці роки сильно зріс розрив між офіційним курсом, який до оголошення девальвації становив 366 песо за долар, та паралельним курсом у тисячу песо за долар.
Raymond написав:Сьогодні і завтра дивимося, що скажуть в ЄС. Взагалі-то вони повинні виділити кошти, інакше пожежа і їх може затронути. А так дивлячись на Аргентину з 366 до 800. Просто убираємо нуль, з 36.6 до 80! у нас майже той самий курс поки що 37-37.5
Ну і до чого ця безпідставна зрадофілія вже не перший день? Це засновник партії регіонів бабахнув дефолтний девал в 2014-му фактично на рівному місці, якщо зрівнювати з сьогоднішніми обставинами. Тим паче я чомусь упевнений, що ви свої резерви давно тримаєте в валюті, тоді чому піднімати пилюку? Іде війна, з економікою все відносно чудово, що вам ще треба? Живі, здорові, не голодні, в теплі, що вам ще не вистачає? Човна з матросіком?) По курсу, нічого не відбувається, міжбанк і готівка незначно падає...
Raymond написав: де ви то прочитали? агрокраїни, що ми що вони, ну а ще президенти із шоубіза!
є така штука гугол https://www.dw.com/uk/argentina-devalvu ... a-67714932 З 2019 року уряд штучно контролював курс песо, і за ці роки сильно зріс розрив між офіційним курсом, який до оголошення девальвації становив 366 песо за долар, та паралельним курсом у тисячу песо за долар.
то не гугол! а dw! і в них щос з математикою не то, яких 50%, коли девал з 366 до 800? хто такі статті пише? які 50%? ну і по друге , там не пишеться , що на чорному ринку він дол був по 1000!