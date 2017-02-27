RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11016110171101811019
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 12:45

  Raymond написав:Сьогодні і завтра дивимося, що скажуть в ЄС.
Взагалі-то вони повинні виділити кошти, інакше пожежа і їх може затронути.
А так дивлячись на Аргентину з 366 до 800.
Просто убираємо нуль, з 36.6 до 80!
у нас майже той самий курс поки що 37-37.5

і шо ж у нас схожого? Читаю, що в Аргентині був офіційний 366 і неофіційний 1000.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2373
З нами з: 10.06.19
Подякував: 99 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 13:02

  Raymond написав:Сьогодні і завтра дивимося, що скажуть в ЄС.
Взагалі-то вони повинні виділити кошти, інакше пожежа і їх може затронути.
А так дивлячись на Аргентину з 366 до 800.
Просто убираємо нуль, з 36.6 до 80!
у нас майже той самий курс поки що 37-37.5

Коли був самокатчик чомусь не взлетіло, з якої причини має бути тепер?
Востаннє редагувалось flyman в Чет 14 гру, 2023 13:02, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33502
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1562 раз.
Подякували: 2734 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 13:02

  unicdima написав:
  Raymond написав:Сьогодні і завтра дивимося, що скажуть в ЄС.
Взагалі-то вони повинні виділити кошти, інакше пожежа і їх може затронути.
А так дивлячись на Аргентину з 366 до 800.
Просто убираємо нуль, з 36.6 до 80!
у нас майже той самий курс поки що 37-37.5

і шо ж у нас схожого? Читаю, що в Аргентині був офіційний 366 і неофіційний 1000.

де ви то прочитали?
агрокраїни, що ми що вони, ну а ще президенти із шоубіза!
Raymond
 
Повідомлень: 1336
З нами з: 16.12.08
Подякував: 218 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 13:03

  Zebra написав:
  unicdima написав:Загон здувся?

На налічкє він і не починався.

заробітчани підтягуються на Різдво, сезонність готівкового курсу
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33502
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1562 раз.
Подякували: 2734 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 13:10

  Raymond написав: де ви то прочитали?
агрокраїни, що ми що вони, ну а ще президенти із шоубіза!

є така штука гугол
https://www.dw.com/uk/argentina-devalvu ... a-67714932
З 2019 року уряд штучно контролював курс песо, і за ці роки сильно зріс розрив між офіційним курсом, який до оголошення девальвації становив 366 песо за долар, та паралельним курсом у тисячу песо за долар.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2373
З нами з: 10.06.19
Подякував: 99 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 13:30

  Raymond написав:Сьогодні і завтра дивимося, що скажуть в ЄС.
Взагалі-то вони повинні виділити кошти, інакше пожежа і їх може затронути.
А так дивлячись на Аргентину з 366 до 800.
Просто убираємо нуль, з 36.6 до 80!
у нас майже той самий курс поки що 37-37.5

Ну і до чого ця безпідставна зрадофілія вже не перший день?
Це засновник партії регіонів бабахнув дефолтний девал в 2014-му фактично на рівному місці, якщо зрівнювати з сьогоднішніми обставинами.
Тим паче я чомусь упевнений, що ви свої резерви давно тримаєте в валюті, тоді чому піднімати пилюку?
Іде війна, з економікою все відносно чудово, що вам ще треба?
Живі, здорові, не голодні, в теплі, що вам ще не вистачає?
Човна з матросіком?)
По курсу, нічого не відбувається, міжбанк і готівка незначно падає...
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12793
З нами з: 30.12.09
Подякував: 650 раз.
Подякували: 3703 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 13:36

  unicdima написав:
  Raymond написав: де ви то прочитали?
агрокраїни, що ми що вони, ну а ще президенти із шоубіза!

є така штука гугол
https://www.dw.com/uk/argentina-devalvu ... a-67714932
З 2019 року уряд штучно контролював курс песо, і за ці роки сильно зріс розрив між офіційним курсом, який до оголошення девальвації становив 366 песо за долар, та паралельним курсом у тисячу песо за долар.



то не гугол! а dw!
і в них щос з математикою не то, яких 50%, коли девал з 366 до 800?
хто такі статті пише? які 50%?
ну і по друге , там не пишеться , що на чорному ринку він дол був по 1000!
Raymond
 
Повідомлень: 1336
З нами з: 16.12.08
Подякував: 218 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11016110171101811019
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Raymond і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3346, 3347, 3348
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33473 36567457
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 гру, 2023 09:20
greenozon
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1866 13071122
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 гру, 2023 10:41
Успіх
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7976 23037753
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10506)
14.12.2023 12:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.