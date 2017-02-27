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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11017110181101911020>
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 13:02

  Raymond написав:Сьогодні і завтра дивимося, що скажуть в ЄС.
Взагалі-то вони повинні виділити кошти, інакше пожежа і їх може затронути.
А так дивлячись на Аргентину з 366 до 800.
Просто убираємо нуль, з 36.6 до 80!
у нас майже той самий курс поки що 37-37.5

Коли був самокатчик чомусь не взлетіло, з якої причини має бути тепер?
Востаннє редагувалось flyman в Чет 14 гру, 2023 13:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 13:02

  unicdima написав:
  Raymond написав:Сьогодні і завтра дивимося, що скажуть в ЄС.
Взагалі-то вони повинні виділити кошти, інакше пожежа і їх може затронути.
А так дивлячись на Аргентину з 366 до 800.
Просто убираємо нуль, з 36.6 до 80!
у нас майже той самий курс поки що 37-37.5

і шо ж у нас схожого? Читаю, що в Аргентині був офіційний 366 і неофіційний 1000.

де ви то прочитали?
агрокраїни, що ми що вони, ну а ще президенти із шоубіза!
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 13:03

  Zebra написав:
  unicdima написав:Загон здувся?

На налічкє він і не починався.

заробітчани підтягуються на Різдво, сезонність готівкового курсу
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 13:10

  Raymond написав: де ви то прочитали?
агрокраїни, що ми що вони, ну а ще президенти із шоубіза!

є така штука гугол
https://www.dw.com/uk/argentina-devalvu ... a-67714932
З 2019 року уряд штучно контролював курс песо, і за ці роки сильно зріс розрив між офіційним курсом, який до оголошення девальвації становив 366 песо за долар, та паралельним курсом у тисячу песо за долар.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 13:30

  Raymond написав:Сьогодні і завтра дивимося, що скажуть в ЄС.
Взагалі-то вони повинні виділити кошти, інакше пожежа і їх може затронути.
А так дивлячись на Аргентину з 366 до 800.
Просто убираємо нуль, з 36.6 до 80!
у нас майже той самий курс поки що 37-37.5

Ну і до чого ця безпідставна зрадофілія вже не перший день?
Це засновник партії регіонів бабахнув дефолтний девал в 2014-му фактично на рівному місці, якщо зрівнювати з сьогоднішніми обставинами.
Тим паче я чомусь упевнений, що ви свої резерви давно тримаєте в валюті, тоді чому піднімати пилюку?
Іде війна, з економікою все відносно чудово, що вам ще треба?
Живі, здорові, не голодні, в теплі, що вам ще не вистачає?
Човна з матросіком?)
По курсу, нічого не відбувається, міжбанк і готівка незначно падає...
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 13:36

  unicdima написав:
  Raymond написав: де ви то прочитали?
агрокраїни, що ми що вони, ну а ще президенти із шоубіза!

є така штука гугол
https://www.dw.com/uk/argentina-devalvu ... a-67714932
З 2019 року уряд штучно контролював курс песо, і за ці роки сильно зріс розрив між офіційним курсом, який до оголошення девальвації становив 366 песо за долар, та паралельним курсом у тисячу песо за долар.



то не гугол! а dw!
і в них щос з математикою не то, яких 50%, коли девал з 366 до 800?
хто такі статті пише? які 50%?
ну і по друге , там не пишеться , що на чорному ринку він дол був по 1000!
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 13:40

  somilitark написав:
  Raymond написав:Сьогодні і завтра дивимося, що скажуть в ЄС.
Взагалі-то вони повинні виділити кошти, інакше пожежа і їх може затронути.
А так дивлячись на Аргентину з 366 до 800.
Просто убираємо нуль, з 36.6 до 80!
у нас майже той самий курс поки що 37-37.5

Ну і до чого ця безпідставна зрадофілія вже не перший день?
Це засновник партії регіонів бабахнув дефолтний девал в 2014-му фактично на рівному місці, якщо зрівнювати з сьогоднішніми обставинами.
Тим паче я чомусь упевнений, що ви свої резерви давно тримаєте в валюті, тоді чому піднімати пилюку?
Іде війна, з економікою все відносно чудово, що вам ще треба?
Живі, здорові, не голодні, в теплі, що вам ще не вистачає?
Човна з матросіком?)
По курсу, нічого не відбувається, міжбанк і готівка незначно падає...


те що Вам щось не подобається, то це вже відразу зрадофілія?
чи ще що придумайте?
я пишу про реальні речі, що відбуваються, і причому тут Аргентина до зрадофілії!
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 13:45

Raymond
Ви краще дайте собі відповідь чого ви декілька днів носитесь з тою Аргентиною?
І до чого ті клоуни аргентинські соціалісти до Неньки? 8)
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 13:55

Онлайн-курси в банках почти сравнялись с обменками, пора открывать шлюз клуба 50к.
Economist
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 14:05

  Raymond написав:
  somilitark написав:
  Raymond написав:Сьогодні і завтра дивимося, що скажуть в ЄС.
Взагалі-то вони повинні виділити кошти, інакше пожежа і їх може затронути.
А так дивлячись на Аргентину з 366 до 800.
Просто убираємо нуль, з 36.6 до 80!
у нас майже той самий курс поки що 37-37.5

Ну і до чого ця безпідставна зрадофілія вже не перший день?
Це засновник партії регіонів бабахнув дефолтний девал в 2014-му фактично на рівному місці, якщо зрівнювати з сьогоднішніми обставинами.
Тим паче я чомусь упевнений, що ви свої резерви давно тримаєте в валюті, тоді чому піднімати пилюку?
Іде війна, з економікою все відносно чудово, що вам ще треба?
Живі, здорові, не голодні, в теплі, що вам ще не вистачає?
Човна з матросіком?)
По курсу, нічого не відбувається, міжбанк і готівка незначно падає...

те що Вам щось не подобається, то це вже відразу зрадофілія?
чи ще що придумайте?
я пишу про реальні речі, що відбуваються, і причому тут Аргентина до зрадофілії!

ситуація в Аргентині та Україні зовсім різна, тому порівнювати можна лише як жарт.

з професійної точки зору недоречно
Shaman
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