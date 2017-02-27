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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11017110181101911020
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 14:05

  Raymond написав:
  somilitark написав:
  Raymond написав:Сьогодні і завтра дивимося, що скажуть в ЄС.
Взагалі-то вони повинні виділити кошти, інакше пожежа і їх може затронути.
А так дивлячись на Аргентину з 366 до 800.
Просто убираємо нуль, з 36.6 до 80!
у нас майже той самий курс поки що 37-37.5

Ну і до чого ця безпідставна зрадофілія вже не перший день?
Це засновник партії регіонів бабахнув дефолтний девал в 2014-му фактично на рівному місці, якщо зрівнювати з сьогоднішніми обставинами.
Тим паче я чомусь упевнений, що ви свої резерви давно тримаєте в валюті, тоді чому піднімати пилюку?
Іде війна, з економікою все відносно чудово, що вам ще треба?
Живі, здорові, не голодні, в теплі, що вам ще не вистачає?
Човна з матросіком?)
По курсу, нічого не відбувається, міжбанк і готівка незначно падає...

те що Вам щось не подобається, то це вже відразу зрадофілія?
чи ще що придумайте?
я пишу про реальні речі, що відбуваються, і причому тут Аргентина до зрадофілії!

ситуація в Аргентині та Україні зовсім різна, тому порівнювати можна лише як жарт.

з професійної точки зору недоречно
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 14:36

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Ірина_
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Модератор Форуму
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 14:55

ну що, відкриваємо попкорн і колу
буде 15 як і сказав НБУ попередній раз чи .... :D


greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 15:01

чотко = як і сказали!

15%
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 15:06

  greenozon написав:чотко = як і сказали!

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С 15 декабря 15% :D
Victor8
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 15:10

Прикол
тільки Пишний завершив спіч слово в слово - почалась тривога!

соупаденіє? :)
greenozon
 
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  #<1 ... 11017110181101911020
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