Raymond написав:Сьогодні і завтра дивимося, що скажуть в ЄС. Взагалі-то вони повинні виділити кошти, інакше пожежа і їх може затронути. А так дивлячись на Аргентину з 366 до 800. Просто убираємо нуль, з 36.6 до 80! у нас майже той самий курс поки що 37-37.5
Ну і до чого ця безпідставна зрадофілія вже не перший день? Це засновник партії регіонів бабахнув дефолтний девал в 2014-му фактично на рівному місці, якщо зрівнювати з сьогоднішніми обставинами. Тим паче я чомусь упевнений, що ви свої резерви давно тримаєте в валюті, тоді чому піднімати пилюку? Іде війна, з економікою все відносно чудово, що вам ще треба? Живі, здорові, не голодні, в теплі, що вам ще не вистачає? Човна з матросіком?) По курсу, нічого не відбувається, міжбанк і готівка незначно падає...
те що Вам щось не подобається, то це вже відразу зрадофілія? чи ще що придумайте? я пишу про реальні речі, що відбуваються, і причому тут Аргентина до зрадофілії!
ситуація в Аргентині та Україні зовсім різна, тому порівнювати можна лише як жарт.
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