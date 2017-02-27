Raymond написав:Сьогодні і завтра дивимося, що скажуть в ЄС. Взагалі-то вони повинні виділити кошти, інакше пожежа і їх може затронути. А так дивлячись на Аргентину з 366 до 800. Просто убираємо нуль, з 36.6 до 80! у нас майже той самий курс поки що 37-37.5
Ну і до чого ця безпідставна зрадофілія вже не перший день? Це засновник партії регіонів бабахнув дефолтний девал в 2014-му фактично на рівному місці, якщо зрівнювати з сьогоднішніми обставинами. Тим паче я чомусь упевнений, що ви свої резерви давно тримаєте в валюті, тоді чому піднімати пилюку? Іде війна, з економікою все відносно чудово, що вам ще треба? Живі, здорові, не голодні, в теплі, що вам ще не вистачає? Човна з матросіком?) По курсу, нічого не відбувається, міжбанк і готівка незначно падає...
те що Вам щось не подобається, то це вже відразу зрадофілія? чи ще що придумайте? я пишу про реальні речі, що відбуваються, і причому тут Аргентина до зрадофілії!
ситуація в Аргентині та Україні зовсім різна, тому порівнювати можна лише як жарт.
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На грудневому засіданні Банк Англії проголосував більшістю 6-3 за збереження базової процентної ставки на 15-річному максимумі 5,25% втретє поспіль, підтримавши зусилля політиків, спрямовані на боротьбу з інфляцією, навіть незважаючи на ознаки погіршення економічної ситуації в країні.
Про це йдеться у повідомленні Bank of England.
Решта троє членів висловилися за підвищення ставки на 25 б.п., посилаючись на відносно вузький ринок праці та докази стійкого інфляційного тиску.
Центральний банк наголосив на ймовірній необхідності тривалого періоду обмежувальної монетарної політики для стримування інфляції, водночас підкресливши потенційну потребу в подальшому посиленні монетарної політики у разі збереження стійкого інфляційного тиску.
Незважаючи на ці заяви, прогнози інвесторів передбачають зниження процентних ставок у Великої Британії наступного року. Однак вони скоригували свої ставки на ступінь зниження ставок, причому перше повне зниження ставок було заплановане на червень, а не на травень, як це було до прийняття рішення.