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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11018110191102011021>
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 14:05

  Raymond написав:
  somilitark написав:
  Raymond написав:Сьогодні і завтра дивимося, що скажуть в ЄС.
Взагалі-то вони повинні виділити кошти, інакше пожежа і їх може затронути.
А так дивлячись на Аргентину з 366 до 800.
Просто убираємо нуль, з 36.6 до 80!
у нас майже той самий курс поки що 37-37.5

Ну і до чого ця безпідставна зрадофілія вже не перший день?
Це засновник партії регіонів бабахнув дефолтний девал в 2014-му фактично на рівному місці, якщо зрівнювати з сьогоднішніми обставинами.
Тим паче я чомусь упевнений, що ви свої резерви давно тримаєте в валюті, тоді чому піднімати пилюку?
Іде війна, з економікою все відносно чудово, що вам ще треба?
Живі, здорові, не голодні, в теплі, що вам ще не вистачає?
Човна з матросіком?)
По курсу, нічого не відбувається, міжбанк і готівка незначно падає...

те що Вам щось не подобається, то це вже відразу зрадофілія?
чи ще що придумайте?
я пишу про реальні речі, що відбуваються, і причому тут Аргентина до зрадофілії!

ситуація в Аргентині та Україні зовсім різна, тому порівнювати можна лише як жарт.

з професійної точки зору недоречно
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 14:36

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 14:55

ну що, відкриваємо попкорн і колу
буде 15 як і сказав НБУ попередній раз чи .... :D


greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 15:01

чотко = як і сказали!

15%
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 15:06

  greenozon написав:чотко = як і сказали!

15%

С 15 декабря 15% :D
Victor8
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 15:10

Прикол
тільки Пишний завершив спіч слово в слово - почалась тривога!

соупаденіє? :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 15:16

147 млн в день интервенций льют в декабре
на словах сплошные пэрэмоги хоть на хлеб намазывай.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 16:41

Банк Англії зберіг базову ставку на рівні 5,25%

На грудневому засіданні Банк Англії проголосував більшістю 6-3 за збереження базової процентної ставки на 15-річному максимумі 5,25% втретє поспіль, підтримавши зусилля політиків, спрямовані на боротьбу з інфляцією, навіть незважаючи на ознаки погіршення економічної ситуації в країні.

Про це йдеться у повідомленні Bank of England.

Решта троє членів висловилися за підвищення ставки на 25 б.п., посилаючись на відносно вузький ринок праці та докази стійкого інфляційного тиску.

Центральний банк наголосив на ймовірній необхідності тривалого періоду обмежувальної монетарної політики для стримування інфляції, водночас підкресливши потенційну потребу в подальшому посиленні монетарної політики у разі збереження стійкого інфляційного тиску.

Незважаючи на ці заяви, прогнози інвесторів передбачають зниження процентних ставок у Великої Британії наступного року. Однак вони скоригували свої ставки на ступінь зниження ставок, причому перше повне зниження ставок було заплановане на червень, а не на травень, як це було до прийняття рішення.
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 16:46

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................14.12.2023..........15.12.2023
дата розрахунку................13.12.2023...........14.12.2023
Євро...................................39,9217................40,4130
Долар США........................37,0245................36,9913...+0.09%

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
14.12.2023........................36,9806

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0925 (на прошлой сессии 1.0798) +1.18%

Сегодня стартовали немного ниже, чем торговали вчера.
Справочный курс получился ниже действующего официального более, чем на 4 копейки.
В ходе торгов котировки немного росли, в результате чего официальный курс оказался выше справочного чуть более, чем на копейку.
Итоговое укрепление гривны за сессию составило 3.32 копейки.

Вчерашнее замедление роста курса произошло на фоне увеличения объема интервенций, однако соответствует уменьшению объема интервенций во вторник по сравнению с понедельником. Несмотря на вчерашний рост объема интервенций, сегодня гривну укрепили. Похоже, что объемы интервенций не являются основным фактором, на который реагирует НБУ. При полной непонятности тактики, заметно, что ее пытаются корректировать. Последнее время основные движения происходят на старте сессии, что говорит об увеличении веса событий предыдущей сессии при принятии решений.

Индекс доллара DXY в 15-00 102.36 (на прошлой сессии 103.96)
Вчера, после объявления о сохранении ставки, индекс доллара за 45 минут обвалился примерно на 1%. После этого снижение стало более плавным, к настоящему времени потеряно еще около половины процента. Реакция на сохранение ставки оказалась более острой, чем на серию повышений.
Это падение свело на нет результаты двухнедельного роста и вернуло доллар на уровень начала августа. Рост, казавшийся началом нового цикла, оказался всего лишь отскоком.
.........................................................
Как уже сообщалось, НБУ объявил о снижении учетной ставки
НБУ написав:Ураховуючи успішну адаптацію учасників ринку до нового курсового режиму, подальше зниження інфляції та поліпшення інфляційних очікувань, Правління НБУ вирішило знизити облікову ставку, а також інші процентні ставки за своїми операціями на 1 в. п.

Напомню, что при предыдущем снижении учетной ставки, ставки по операциям не менялись, т.е. то снижение можно было считать фиктивным.
Нынешнее снижение вполне настоящее. Нынешние 15% соответствуют ставке 19% в те времена, когда ставки по операциям НБУ были близки к учетной.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 17:08

  vitaliiangel написав:147 млн в день интервенций льют в декабре
на словах сплошные пэрэмоги хоть на хлеб намазывай.

а курс росте
flyman
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