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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11018110191102011021
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 17:29

ЄЦБ ухвалив рішення залишити три ключові процентні ставки без змін

Базова ставка за кредитами залишена на рівні 4,5%, ставка за депозитами – на рівні 4%, ставка за маржинальними кредитами – 4,75%.

Незважаючи на тимчасове зниження інфляції в останні місяці, очікується, що вона знову прискориться в найближчій перспективі.

Прогнози Євросистеми для єврозони передбачають поступове зниження інфляції протягом наступного року, наближаючись до цільового показника 2%, встановленого на 2025 рік. Персонал Євросистеми прогнозує, що базова інфляція в середньому становитиме 5,4% у 2023 році, 2,7% у 2024-му, 2,1% у 2025-му та 1,9% у 2026 році. Це вказує на погіршення прогнозів на 2023 та 2024 роки порівняно із вересневими оцінками.

Базова інфляція сповільнюється, проте внутрішній ціновий тиск залишається високим, особливо через значне зростання витрат на оплату праці. Очікується, що інфляція без урахування цін на енергоносії та продукти харчування в середньому становитиме 5,0% у 2023 році, 2,7% у 2024-му, 2,3% у 2025-му та 2,1% у 2026 році.

Процеси підвищення процентних ставок продовжують впливати на економіку, обмежуючи попит і сприяючи зниженню інфляції. Прогноз Євросистеми передбачає пригнічене економічне зростання у найближчій перспективі. Однак очікується відновлення економіки завдяки зростанню реальних доходів і поліпшенню зовнішнього попиту.

Рада керуючих ЄЦБ вирішила також прискорити нормалізацію балансу, реінвестувавши повні обсяги основних платежів за цінними паперами, придбаними в рамках програми екстреної купівлі під час пандемії (PEPP) протягом першої половини 2024 року. У другому півріччі планується скорочення портфелю PEPP у середньому на 7,5 млрд євро на місяць, а реінвестиції в рамках PEPP припиняться наприкінці 2024 року.
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