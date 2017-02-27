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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 14 гру, 2023 17:29
ЄЦБ ухвалив рішення залишити три ключові процентні ставки без змін
Базова ставка за кредитами залишена на рівні 4,5%, ставка за депозитами – на рівні 4%, ставка за маржинальними кредитами – 4,75%.
Незважаючи на тимчасове зниження інфляції в останні місяці, очікується, що вона знову прискориться в найближчій перспективі.
Прогнози Євросистеми для єврозони передбачають поступове зниження інфляції протягом наступного року, наближаючись до цільового показника 2%, встановленого на 2025 рік. Персонал Євросистеми прогнозує, що базова інфляція в середньому становитиме 5,4% у 2023 році, 2,7% у 2024-му, 2,1% у 2025-му та 1,9% у 2026 році. Це вказує на погіршення прогнозів на 2023 та 2024 роки порівняно із вересневими оцінками.
Базова інфляція сповільнюється, проте внутрішній ціновий тиск залишається високим, особливо через значне зростання витрат на оплату праці. Очікується, що інфляція без урахування цін на енергоносії та продукти харчування в середньому становитиме 5,0% у 2023 році, 2,7% у 2024-му, 2,3% у 2025-му та 2,1% у 2026 році.
Процеси підвищення процентних ставок продовжують впливати на економіку, обмежуючи попит і сприяючи зниженню інфляції. Прогноз Євросистеми передбачає пригнічене економічне зростання у найближчій перспективі. Однак очікується відновлення економіки завдяки зростанню реальних доходів і поліпшенню зовнішнього попиту.
Рада керуючих ЄЦБ вирішила також прискорити нормалізацію балансу, реінвестувавши повні обсяги основних платежів за цінними паперами, придбаними в рамках програми екстреної купівлі під час пандемії (PEPP) протягом першої половини 2024 року. У другому півріччі планується скорочення портфелю PEPP у середньому на 7,5 млрд євро на місяць, а реінвестиції в рамках PEPP припиняться наприкінці 2024 року.
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Додано: Чет 14 гру, 2023 18:32
Visky написав:
І я не знаю звідки автор взяв, що вартість конвертації з безготівкового долара в готівку для банків нині становить 0,3%, можливо це комісія для банків на УМВБ? Вірогідно, що в 45-50 коп він оцінює рентабельність для таких цільових операцій для банків.
Все правильно: безнал->нал сейчас для доллара 0,3%. А 45-50 копеек - это стандартные хотелки банковских казначеев, т.к. надо ж еще что-то сверху получить. а 0,3% - это грубо 11 копеек.На самом деле, себестоимость этой операции еще включает тариф на инкассацию, т.е. итого будет больше, естественно, чем 11 копеек.
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Додано: Чет 14 гру, 2023 18:42
Shaman написав: Raymond написав:
ситуація в Аргентині та Україні зовсім різна, тому порівнювати можна лише як жарт.
з професійної точки зору недоречно
з Ваших слів, виходить , що в Україні буде ревальвація і зниження цін!
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Додано: Чет 14 гру, 2023 18:46
somilitark написав:Raymond
Ви краще дайте собі відповідь чого ви декілька днів носитесь з тою Аргентиною?
І до чого ті клоуни аргентинські соціалісти до Неньки?
тому що цікво було, чи відмовиться Мілей від песо , і коли та як саме буде переходити на доляр!
По друге, велика країна в Лат.Америці, чув , що архітектура і т.д. яу в Європі, тільки життя дешевше!
Ну і іспанська мова , то взагалі супер!
А ще Аргентина як і Чилі і ще всього декілька країн світу мають 3 кліматичні пояси!
ну і аргентинці весела , класна нація! Хочеться там колись побувати.
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Додано: Чет 14 гру, 2023 19:06
Raymond написав:
тільки життя дешевше!
somilitark написав:Raymond
Ви краще дайте собі відповідь чого ви декілька днів носитесь з тою Аргентиною?
І до чого ті клоуни аргентинські соціалісти до Неньки?
Ну і іспанська мова , то взагалі супер!
А ще Аргентина як і Чилі і ще всього декілька країн світу мають 3 кліматичні пояси!
ну і аргентинці весела , класна нація! Хочеться там колись побувати.
В таких "дешевих" країнах вас можуть запросто зарізати за 20 доларів, ось в чому проявляється дешевизна, що люди голі і босі, готові йти на важкі злочини за копійки, бо самі працюють вічно задарма, реально дуже цікава країна, тільки якщо ви за 10 000 км, біля телевізора, попиваючи пиво ухкаєте і ахкаєте
п.с. ніколи він від песо не відмовиться, це технічно не можливо, зупиниться все те що ще хоч трохи працює, ті крохи економіки розібються остаточно, а певні ділянки економіки і так собі преспокійно працюють за валюту, так що змін не буде, там країна популістів і постійного трешу, клоунада, але я би не хотів в такому би цирку бути актором і німим свідком постійного песця(((
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Додано: Чет 14 гру, 2023 19:20
Raymond написав: Shaman написав: Raymond написав:
ситуація в Аргентині та Україні зовсім різна, тому порівнювати можна лише як жарт.
з професійної точки зору недоречно
з Ваших слів, виходить , що в Україні буде ревальвація і зниження цін!
ні, не виходить.
факт в тому, що в нас різні ситуації й як вони склались. й відповідно рух курсів місцевих валют не пов'язаний. але це не значить, що у нас не можу бути девалу.
вам же писали - в нас готівка/безготівка 37-38 - умовно 1 гривня. в Аргентині - 366 - 1000 песо - більше, ніж в два рази.
я не проти пожартувати, але давайте жарти окремо, оцінка курсу - окремо
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Додано: Чет 14 гру, 2023 19:45
somilitark написав:
В таких "дешевих" країнах вас можуть запросто зарізати за 20 доларів, ось в чому проявляється дешевизна, що люди голі і босі, готові йти на важкі злочини за копійки, бо самі працюють вічно задарма, реально дуже цікава країна, тільки якщо ви за 10 000 км, біля телевізора, попиваючи пиво ухкаєте і ахкаєте
п.с. ніколи він від песо не відмовиться, це технічно не можливо, зупиниться все те що ще хоч трохи працює, ті крохи економіки розібються остаточно, а певні ділянки економіки і так собі преспокійно працюють за валюту, так що змін не буде, там країна популістів і постійного трешу, клоунада, але я би не хотів в такому би цирку бути актором і німим свідком постійного песця(((
І при цьому в такій "дешевій" країні чомусь рівень вбивств на людину в 1.5 (півтора) рази менший ніж у найбагатших і найрозвиненіших США. І в Аргентині цей рівень вже впав у два рази за 10 років, а в США навпаки зростає.
Взагалі не маю особливих сподівань на політику нового президента там, але загальний напрямок руху країни виглядає непогано.
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