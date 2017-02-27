|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 гру, 2023 21:20
Zebra написав:Гривна на 34 как пить дать.
Вам ще не надоїло?
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 895
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 гру, 2023 21:42
Zochan написав:
Zebra написав:Гривна на 34 как пить дать.
Вам ще не надоїло?
Там уже клиника.
-
75stasstas75
-
-
- Повідомлень: 599
- З нами з: 02.07.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 гру, 2023 21:42
Raymond написав:
так ж не Вас заріжуть! Якщо ви таку херню пишете , то Вам краще взагалі нікуди не виїджати!
байкер зірве сумочку на вулиці, прєступлєніє вєка
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33521
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1562 раз.
- Подякували: 2734 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 14 гру, 2023 22:03
somilitark написав: zerocool написав: somilitark написав:
В таких "дешевих" країнах вас можуть запросто зарізати за 20 доларів, ось в чому проявляється дешевизна, що люди голі і босі, готові йти на важкі злочини за копійки, бо самі працюють вічно задарма, реально дуже цікава країна, тільки якщо ви за 10 000 км, біля телевізора, попиваючи пиво ухкаєте і ахкаєте
п.с. ніколи він від песо не відмовиться, це технічно не можливо, зупиниться все те що ще хоч трохи працює, ті крохи економіки розібються остаточно, а певні ділянки економіки і так собі преспокійно працюють за валюту, так що змін не буде, там країна популістів і постійного трешу, клоунада, але я би не хотів в такому би цирку бути актором і німим свідком постійного песця(((
І при цьому в такій "дешевій" країні чомусь рівень вбивств на людину в 1.5 (півтора) рази менший ніж у найбагатших і найрозвиненіших США. І в Аргентині цей рівень вже впав у два рази за 10 років, а в США навпаки зростає.
Взагалі не маю особливих сподівань на політику нового президента там, але загальний напрямок руху країни виглядає непогано.
В таких країнах немає вбивств, просто напишуть зник без вістки, там так добре все на паперах, як в совку, но чомусь всі хотіли на поганий Захід,чомучь не хотіли в тому раю жити, не зважаючи на якійсь паски і іспанську
п.с. ще один, надивившийся соловйова, романтизує провальні режими і повне болото в плані якості життя((((
Я бачу ви взагалі уявлення зеленого не маєте про що говорите, а я особисто бачив і США, і південь, уж повірте Буенос Айрес й справді найбезпечніше місто у всій Латинській Америці. І Аргентина з різних історичних причин не має такої проблеми з бандами, мігрантами тощо.
Звичайно легко добре виглядати на тлі абсолютно кримінальних країн на кшталт Бразилії, Мексики і особливо Венесуели де взагалі вбивств разів у 10+ більше на людину. Але й в США все не дуже добре зі злочинністю загалом. Українцям без досвіду та кругозору складно повірити в це, але у нас навіть з війною більш безпечна країна зараз.
-
zerocool
-
-
- Повідомлень: 487
- З нами з: 22.03.11
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 гру, 2023 22:42
75stasstas75 написав: Игорь Алексеевич написав:
Зеля просто так в Америку ехать на 10 дней не будет. Приедит с валютой, а значит сейчас курс будет лихорадить, но НБУ его сбивать зная, что надо дождаться ЗЕ. А далее в первой декаде 24 года будем опускаться ниже 37. Возможно увидим и 34, но более вероятен курс 36,80 - 37.00
Байден зустрівся із Зеленським і оголосив про новий пакет допомоги Україні на $200 млн Потужно...
Це на кишенькові витрати.
-
копейка
-
-
- Повідомлень: 643
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 412 раз.
- Подякували: 94 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 гру, 2023 22:51
євро вжжжжуххххх
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33521
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1562 раз.
- Подякували: 2734 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 14 гру, 2023 22:54
Zebra написав:
Всех поздравляю! Украина одной ногой в ЕС! Гривна на 34 как пить дать. Завтра еще 50 млрд евро утвердят. И можно конвертироваться на всю котлету и ОВГЗ.
ЄС і НАТО - зараз рудиментарні об'єднання з усіма наслідками.
Вектор у цьому напрямі в поточному часі це утопія.
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 1000
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 591 раз.
- Подякували: 280 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 гру, 2023 22:56
копейка написав: 75stasstas75 написав: Игорь Алексеевич написав:
Зеля просто так в Америку ехать на 10 дней не будет. Приедит с валютой, а значит сейчас курс будет лихорадить, но НБУ его сбивать зная, что надо дождаться ЗЕ. А далее в первой декаде 24 года будем опускаться ниже 37. Возможно увидим и 34, но более вероятен курс 36,80 - 37.00
Байден зустрівся із Зеленським і оголосив про новий пакет допомоги Україні на $200 млн Потужно...
Це на кишенькові витрати.
Это компенсация всего на 500 погибших вследствие катастрофической нехватки снарядов, исходя из заявленных 15 миллионов гривен на погибшего.
Спасибо, конечно. Но с такой помощью сумму за каждого погибшего нужно снизить раза в три.
Иначе придется печатать гривну, инфляция и тд.
-
freeze
-
4
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 20402
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4789 раз.
- Подякували: 7747 раз.
-
- Профіль
-
9
23
5
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton
і 6 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1867
|13072748
|
Чет 14 гру, 2023 15:55
Hotab
|
|33473
|36569411
|
|
|7976
|23038979
|
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
|