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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11020110211102211023>
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Zebra написав:Гривна на 34 как пить дать.

Вам ще не надоїло?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:42

  Zochan написав:
Zebra написав:Гривна на 34 как пить дать.

Вам ще не надоїло?

Там уже клиника.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:42

  Raymond написав:так ж не Вас заріжуть! Якщо ви таку херню пишете , то Вам краще взагалі нікуди не виїджати!

байкер зірве сумочку на вулиці, прєступлєніє вєка
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 22:03

  somilitark написав:
  zerocool написав:
  somilitark написав:В таких "дешевих" країнах вас можуть запросто зарізати за 20 доларів, ось в чому проявляється дешевизна, що люди голі і босі, готові йти на важкі злочини за копійки, бо самі працюють вічно задарма, реально дуже цікава країна, тільки якщо ви за 10 000 км, біля телевізора, попиваючи пиво ухкаєте і ахкаєте :lol:
п.с. ніколи він від песо не відмовиться, це технічно не можливо, зупиниться все те що ще хоч трохи працює, ті крохи економіки розібються остаточно, а певні ділянки економіки і так собі преспокійно працюють за валюту, так що змін не буде, там країна популістів і постійного трешу, клоунада, але я би не хотів в такому би цирку бути актором і німим свідком постійного песця(((

І при цьому в такій "дешевій" країні чомусь рівень вбивств на людину в 1.5 (півтора) рази менший ніж у найбагатших і найрозвиненіших США. І в Аргентині цей рівень вже впав у два рази за 10 років, а в США навпаки зростає.
Взагалі не маю особливих сподівань на політику нового президента там, але загальний напрямок руху країни виглядає непогано.

В таких країнах немає вбивств, просто напишуть зник без вістки, там так добре все на паперах, як в совку, но чомусь всі хотіли на поганий Захід,чомучь не хотіли в тому раю жити, не зважаючи на якійсь паски і іспанську :mrgreen:
п.с. ще один, надивившийся соловйова, романтизує провальні режими і повне болото в плані якості життя((((

Я бачу ви взагалі уявлення зеленого не маєте про що говорите, а я особисто бачив і США, і південь, уж повірте Буенос Айрес й справді найбезпечніше місто у всій Латинській Америці. І Аргентина з різних історичних причин не має такої проблеми з бандами, мігрантами тощо.
Звичайно легко добре виглядати на тлі абсолютно кримінальних країн на кшталт Бразилії, Мексики і особливо Венесуели де взагалі вбивств разів у 10+ більше на людину. Але й в США все не дуже добре зі злочинністю загалом. Українцям без досвіду та кругозору складно повірити в це, але у нас навіть з війною більш безпечна країна зараз.
zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 22:42

  75stasstas75 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Зеля просто так в Америку ехать на 10 дней не будет. Приедит с валютой, а значит сейчас курс будет лихорадить, но НБУ его сбивать зная, что надо дождаться ЗЕ. А далее в первой декаде 24 года будем опускаться ниже 37. Возможно увидим и 34, но более вероятен курс 36,80 - 37.00

Байден зустрівся із Зеленським і оголосив про новий пакет допомоги Україні на $200 млн Потужно...

Це на кишенькові витрати.
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 22:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

євро вжжжжуххххх
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 22:54

  Zebra написав:Всех поздравляю! Украина одной ногой в ЕС! Гривна на 34 как пить дать. Завтра еще 50 млрд евро утвердят. И можно конвертироваться на всю котлету и ОВГЗ.

ЄС і НАТО - зараз рудиментарні об'єднання з усіма наслідками.
Вектор у цьому напрямі в поточному часі це утопія.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 22:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

копейка написав:
  75stasstas75 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Зеля просто так в Америку ехать на 10 дней не будет. Приедит с валютой, а значит сейчас курс будет лихорадить, но НБУ его сбивать зная, что надо дождаться ЗЕ. А далее в первой декаде 24 года будем опускаться ниже 37. Возможно увидим и 34, но более вероятен курс 36,80 - 37.00

Байден зустрівся із Зеленським і оголосив про новий пакет допомоги Україні на $200 млн Потужно...

Це на кишенькові витрати.


Это компенсация всего на 500 погибших вследствие катастрофической нехватки снарядов, исходя из заявленных 15 миллионов гривен на погибшего.
Спасибо, конечно. Но с такой помощью сумму за каждого погибшего нужно снизить раза в три.
Иначе придется печатать гривну, инфляция и тд.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 23:32

  Прораб написав:
  Zebra написав:Всех поздравляю! Украина одной ногой в ЕС! Гривна на 34 как пить дать. Завтра еще 50 млрд евро утвердят. И можно конвертироваться на всю котлету и ОВГЗ.

ЄС і НАТО - зараз рудиментарні об'єднання з усіма наслідками.
Вектор у цьому напрямі в поточному часі це утопія.

Поки ми вступим, вони розваляться
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 00:06

  flyman написав:
  Прораб написав:
  Zebra написав:Всех поздравляю! Украина одной ногой в ЕС! Гривна на 34 как пить дать. Завтра еще 50 млрд евро утвердят. И можно конвертироваться на всю котлету и ОВГЗ.

ЄС і НАТО - зараз рудиментарні об'єднання з усіма наслідками.
Вектор у цьому напрямі в поточному часі це утопія.

Поки ми вступим, вони розваляться

а америці скоро вашої взагалі кірдик, точно-точно! як і долару, он загниває вже
zerocool
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