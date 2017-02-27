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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 гру, 2023 00:12
freeze написав:
Это компенсация всего на 500 погибших вследствие катастрофической нехватки снарядов, исходя из заявленных 15 миллионов гривен на погибшего.
Спасибо, конечно. Но с такой помощью сумму за каждого погибшего нужно снизить раза в три.
Иначе придется печатать гривну, инфляция и тд.
Ви ж в курсі, що це військова допомога, не фінансова, яка йде окремо, і на скільки років розтягнуто виплату за загибель? Тому не дуже етично так казати.
А взагалі давно не чув з фронту щось про "катастрофічний брак снарядів", які ми вже починаємо потроху самі виробляти. Так, 200млн то таке, черговий транш на підтримку штанів, поки треба дотягнути до визначеності з основним пакетом.
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zerocool
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 00:21
Прораб написав: Zebra написав:
Всех поздравляю! Украина одной ногой в ЕС! Гривна на 34 как пить дать. Завтра еще 50 млрд евро утвердят. И можно конвертироваться на всю котлету и ОВГЗ.
ЄС і НАТО - зараз рудиментарні об'єднання з усіма наслідками.
Вектор у цьому напрямі в поточному часі це утопія.
Завтра все стане ясно. 50 млрд евро на дорозі не валяються, таких грантів/позик тим, кого не планують брати в ЕС, ніхто не виділяє. Україна за роки незалежності від Заходу стільки грошей не отримала як під час війни. Вже в 2030 році ми будемо офіційно в ЕС.
У нас будуть якісні европейські продукти, якісні ліки в аптеках, медицина буде такою, що люди доживатимуть до 80-90 років, до нас приїде багато гостів з арабських країн, яких ми люб'язно розселимо.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 00:56
freeze написав:
Это компенсация всего на 500 погибших вследствие катастрофической нехватки снарядов, исходя из заявленных 15 миллионов гривен на погибшего.
Спасибо, конечно. Но с такой помощью сумму за каждого погибшего нужно снизить раза в три.
Иначе придется печатать гривну, инфляция и тд.
Я вже писав, що як би то цинічно не звучало, але краще знизити з 15лямів до 1,5 за зигиблого, а на ці кошти мотивувати/набирати нових на фронт!
Наприклад, заходить новачок в ТЦК, підписує контракт на рік - йому зразу авансом 200К на картку!
Підписує контракт на 2роки - 500К зразу на картку!
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 01:11
Успіх а потім тут розповідають про честь, обовʼязок, чоловічий вчинок та таке ))
А все за гроші, як завжди.
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Andrey2512
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 01:20
Zebra написав:
Всех поздравляю! Украина одной ногой в ЕС! Гривна на 34 как пить дать. Завтра еще 50 млрд евро утвердят. И можно конвертироваться на всю котлету и ОВГЗ.
Доллар по 27, а евро 29 грн будет? И это из-за 50 млрд на насколько лет?
Смешно
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Andrey2512
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 01:40
Andrey2512 написав:Успіх
а потім тут розповідають про честь, обовʼязок, чоловічий вчинок та таке ))
А все за гроші, як завжди.
Так бачите, що за честь, обов'язок, чоловічий вчинок, патріотизм і далі по списку... - годі чоловіків(як і жінок по їхньому бажанні) добровільно мобілізувати.
От не йдуть самі в ТЦК, не йдуть...
Потрібно придумати мотивацію!
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