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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11020110211102211023
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 00:12

  freeze написав:
Это компенсация всего на 500 погибших вследствие катастрофической нехватки снарядов, исходя из заявленных 15 миллионов гривен на погибшего.
Спасибо, конечно. Но с такой помощью сумму за каждого погибшего нужно снизить раза в три.
Иначе придется печатать гривну, инфляция и тд.

Ви ж в курсі, що це військова допомога, не фінансова, яка йде окремо, і на скільки років розтягнуто виплату за загибель? Тому не дуже етично так казати.
А взагалі давно не чув з фронту щось про "катастрофічний брак снарядів", які ми вже починаємо потроху самі виробляти. Так, 200млн то таке, черговий транш на підтримку штанів, поки треба дотягнути до визначеності з основним пакетом.
zerocool
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 00:21

  Прораб написав:
  Zebra написав:Всех поздравляю! Украина одной ногой в ЕС! Гривна на 34 как пить дать. Завтра еще 50 млрд евро утвердят. И можно конвертироваться на всю котлету и ОВГЗ.

ЄС і НАТО - зараз рудиментарні об'єднання з усіма наслідками.
Вектор у цьому напрямі в поточному часі це утопія.

Завтра все стане ясно. 50 млрд евро на дорозі не валяються, таких грантів/позик тим, кого не планують брати в ЕС, ніхто не виділяє. Україна за роки незалежності від Заходу стільки грошей не отримала як під час війни. Вже в 2030 році ми будемо офіційно в ЕС.

У нас будуть якісні европейські продукти, якісні ліки в аптеках, медицина буде такою, що люди доживатимуть до 80-90 років, до нас приїде багато гостів з арабських країн, яких ми люб'язно розселимо.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 00:56

Треба якось мотивувати "новачків" і демобілізувати "старичкі

  freeze написав:Это компенсация всего на 500 погибших вследствие катастрофической нехватки снарядов, исходя из заявленных 15 миллионов гривен на погибшего.
Спасибо, конечно. Но с такой помощью сумму за каждого погибшего нужно снизить раза в три.
Иначе придется печатать гривну, инфляция и тд.
Я вже писав, що як би то цинічно не звучало, але краще знизити з 15лямів до 1,5 за зигиблого, а на ці кошти мотивувати/набирати нових на фронт!
Наприклад, заходить новачок в ТЦК, підписує контракт на рік - йому зразу авансом 200К на картку!
Підписує контракт на 2роки - 500К зразу на картку!
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 01:11

Успіх а потім тут розповідають про честь, обовʼязок, чоловічий вчинок та таке ))

А все за гроші, як завжди.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 01:20

  Zebra написав:Всех поздравляю! Украина одной ногой в ЕС! Гривна на 34 как пить дать. Завтра еще 50 млрд евро утвердят. И можно конвертироваться на всю котлету и ОВГЗ.



Доллар по 27, а евро 29 грн будет? И это из-за 50 млрд на насколько лет?

Смешно
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 01:40

  Andrey2512 написав:Успіх а потім тут розповідають про честь, обовʼязок, чоловічий вчинок та таке ))

А все за гроші, як завжди.

Так бачите, що за честь, обов'язок, чоловічий вчинок, патріотизм і далі по списку... - годі чоловіків(як і жінок по їхньому бажанні) добровільно мобілізувати.
От не йдуть самі в ТЦК, не йдуть...

Потрібно придумати мотивацію!
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 03:29

  Zebra написав:Вже в 2030 році ми будемо офіційно в ЕС.

Яким містом планується вступ?
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 03:56

  Andrey2512 написав:Успіх а потім тут розповідають про честь, обовʼязок, чоловічий вчинок та таке ))

А все за гроші, як завжди.
Чесно сказати про те що наші військовослужбовці які призвані по мобілізації і зараз знаходяться на війні отримують зарплату для мене було новиною, я про це дізнався , ну напевно десь через півроку після початку повномасштабного вторгнення
yama
 
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