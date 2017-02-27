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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11021110221102311024
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 07:02

  Zebra написав:
  Прораб написав:
  Zebra написав:Всех поздравляю! Украина одной ногой в ЕС! Гривна на 34 как пить дать. Завтра еще 50 млрд евро утвердят. И можно конвертироваться на всю котлету и ОВГЗ.

ЄС і НАТО - зараз рудиментарні об'єднання з усіма наслідками.
Вектор у цьому напрямі в поточному часі це утопія.

Завтра все стане ясно. 50 млрд евро на дорозі не валяються, таких грантів/позик тим, кого не планують брати в ЕС, ніхто не виділяє. Україна за роки незалежності від Заходу стільки грошей не отримала як під час війни. Вже в 2030 році ми будемо офіційно в ЕС.

У нас будуть якісні европейські продукти, якісні ліки в аптеках, медицина буде такою, що люди доживатимуть до 80-90 років, до нас приїде багато гостів з арабських країн, яких ми люб'язно розселимо.

:D
Самий прикол що толпа народу в це вірить :lol:
Волинь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 07:15

  Zebra написав:У нас будуть якісні европейські продукти, якісні ліки в аптеках, медицина буде такою, що люди доживатимуть до 80-90 років, до нас приїде багато гостів з арабських країн, яких ми люб'язно розселимо.

Ещё забыто, что столица ЕС переедет из Брюсселя в перекрёсток всех дорог - Жмеринку.
moveton
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1
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 08:00

Орбан всех вставил. Наложил вето.
serg1974
 
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