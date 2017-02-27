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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 07:02
Zebra написав: Прораб написав: Zebra написав:
Всех поздравляю! Украина одной ногой в ЕС! Гривна на 34 как пить дать. Завтра еще 50 млрд евро утвердят. И можно конвертироваться на всю котлету и ОВГЗ.
ЄС і НАТО - зараз рудиментарні об'єднання з усіма наслідками.
Вектор у цьому напрямі в поточному часі це утопія.
Завтра все стане ясно. 50 млрд евро на дорозі не валяються, таких грантів/позик тим, кого не планують брати в ЕС, ніхто не виділяє. Україна за роки незалежності від Заходу стільки грошей не отримала як під час війни. Вже в 2030 році ми будемо офіційно в ЕС.
У нас будуть якісні европейські продукти, якісні ліки в аптеках, медицина буде такою, що люди доживатимуть до 80-90 років, до нас приїде багато гостів з арабських країн, яких ми люб'язно розселимо.
Самий прикол що толпа народу в це вірить
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 07:15
Zebra написав:
У нас будуть якісні европейські продукти, якісні ліки в аптеках, медицина буде такою, що люди доживатимуть до 80-90 років, до нас приїде багато гостів з арабських країн, яких ми люб'язно розселимо.
Ещё забыто, что столица ЕС переедет из Брюсселя в перекрёсток всех дорог - Жмеринку.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 08:00
Орбан всех вставил. Наложил вето.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 09:52
freeze написав: 75stasstas75 написав: Игорь Алексеевич написав:
Зеля просто так в Америку ехать на 10 дней не будет. Приедит с валютой, а значит сейчас курс будет лихорадить, но НБУ его сбивать зная, что надо дождаться ЗЕ. А далее в первой декаде 24 года будем опускаться ниже 37. Возможно увидим и 34, но более вероятен курс 36,80 - 37.00
Байден зустрівся із Зеленським і оголосив про новий пакет допомоги Україні на $200 млн Потужно...
Это компенсация всего на 500 погибших вследствие катастрофической нехватки снарядов, исходя из заявленных 15 миллионов гривен на погибшего.
Спасибо, конечно. Но с такой помощью сумму за каждого погибшего нужно снизить раза в три.
Иначе придется печатать гривну, инфляция и тд.
Не знаю чи списане майно МО потрібне рідні загинувших.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 09:54
Zebra написав:Завтра все стане ясно. 50 млрд евро на дорозі не валяються, таких грантів/позик тим, кого не планують брати в ЕС, ніхто не виділяє. Україна за роки незалежності від Заходу стільки грошей не отримала як під час війни. Вже в 2030 році ми будемо офіційно в ЕС.
У нас будуть якісні европейські продукти, якісні ліки в аптеках, медицина буде такою, що люди доживатимуть до 80-90 років, до нас приїде багато гостів з арабських країн, яких ми люб'язно розселимо.
50 млрд євро заблоковано. Що тепер "Нові Васюки" відміняються?
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 11:35
Прораб написав: Zebra написав:
Всех поздравляю! Украина одной ногой в ЕС! Гривна на 34 как пить дать. Завтра еще 50 млрд евро утвердят. И можно конвертироваться на всю котлету и ОВГЗ.
ЄС і НАТО - зараз рудиментарні об'єднання з усіма наслідками.
Вектор у цьому напрямі в поточному часі це утопія.
зазвичай таке російською пишуть
а куди вектор у правильному напряму?
основний тренд розвитку наразі - це глобалізація. багато кому це не подобається, навіть у тому ж США. але тренд є. відповідно ти рухаєшся в напрямку розвитку чи намагаєшся жити як раніше - такі конфлікти йдуть всю історію людства. історія показує, що виграють ті країни, яку рухаються у напрямку розвитку. ті країни, де перемагають консервативні сили - жевріють десь на узбіччі
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 11:37
Shaman написав:
основний тренд розвитку наразі - це глобалізація.
Для тих, в кого такі плани від мене прохання - зробить однакові єлектро розетки... А то навіть там немає єдності )))
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 12:40
Shaman написав:
ті країни, де перемагають консервативні сили - жевріють десь на узбіччі
Китай з комуністичною партією жевріє на узбіччі?
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