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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11021110221102311024>
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 08:00

Орбан всех вставил. Наложил вето.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 09:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Zebra написав:Завтра все стане ясно. 50 млрд евро на дорозі не валяються, таких грантів/позик тим, кого не планують брати в ЕС, ніхто не виділяє. Україна за роки незалежності від Заходу стільки грошей не отримала як під час війни. Вже в 2030 році ми будемо офіційно в ЕС.

У нас будуть якісні европейські продукти, якісні ліки в аптеках, медицина буде такою, що люди доживатимуть до 80-90 років, до нас приїде багато гостів з арабських країн, яких ми люб'язно розселимо.

50 млрд євро заблоковано. Що тепер "Нові Васюки" відміняються?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 11:35

  Прораб написав:
  Zebra написав:Всех поздравляю! Украина одной ногой в ЕС! Гривна на 34 как пить дать. Завтра еще 50 млрд евро утвердят. И можно конвертироваться на всю котлету и ОВГЗ.

ЄС і НАТО - зараз рудиментарні об'єднання з усіма наслідками.
Вектор у цьому напрямі в поточному часі це утопія.

зазвичай таке російською пишуть :)

а куди вектор у правильному напряму? ;)

основний тренд розвитку наразі - це глобалізація. багато кому це не подобається, навіть у тому ж США. але тренд є. відповідно ти рухаєшся в напрямку розвитку чи намагаєшся жити як раніше - такі конфлікти йдуть всю історію людства. історія показує, що виграють ті країни, яку рухаються у напрямку розвитку. ті країни, де перемагають консервативні сили - жевріють десь на узбіччі 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 11:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:основний тренд розвитку наразі - це глобалізація.

Для тих, в кого такі плани від мене прохання - зробить однакові єлектро розетки... А то навіть там немає єдності )))
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 12:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:ті країни, де перемагають консервативні сили - жевріють десь на узбіччі


Китай з комуністичною партією жевріє на узбіччі?
Economist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 12:40

  Shaman написав:зазвичай таке російською пишуть :)

Зазвичай таке недолугi пишуть. :)
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 12:58

  Zochan написав:
Zebra написав:Завтра все стане ясно. 50 млрд евро на дорозі не валяються, таких грантів/позик тим, кого не планують брати в ЕС, ніхто не виділяє. Україна за роки незалежності від Заходу стільки грошей не отримала як під час війни. Вже в 2030 році ми будемо офіційно в ЕС.

У нас будуть якісні европейські продукти, якісні ліки в аптеках, медицина буде такою, що люди доживатимуть до 80-90 років, до нас приїде багато гостів з арабських країн, яких ми люб'язно розселимо.

50 млрд євро заблоковано. Що тепер "Нові Васюки" відміняються?

Так, смокчемо поки лапу.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 13:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zebra написав:Так, смокчемо поки лапу.

в держави досвід є
націоналізувати куплені за безцінь в держави в давні 90ті в олігархів їх підриємства і поставити грамотні кадри
миттю з'явиться пару сот мільярдів
які ми як жебраки шукаємо по всьому світові
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 13:45

  Прораб написав:
  Shaman написав:зазвичай таке російською пишуть :)

Зазвичай таке недолугi пишуть. :)

правильно кажете - таке
ЄС і НАТО - зараз рудиментарні об'єднання з усіма наслідками.
Вектор у цьому напрямі в поточному часі це утопія.

пишуть недолугі :D
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 13:48

  Economist написав:
  Shaman написав:ті країни, де перемагають консервативні сили - жевріють десь на узбіччі


Китай з комуністичною партією жевріє на узбіччі?


як китай піднявся так і ляже
Yuri_61
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