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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 гру, 2023 08:00
Орбан всех вставил. Наложил вето.
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serg1974
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 09:54
Zebra написав:Завтра все стане ясно. 50 млрд евро на дорозі не валяються, таких грантів/позик тим, кого не планують брати в ЕС, ніхто не виділяє. Україна за роки незалежності від Заходу стільки грошей не отримала як під час війни. Вже в 2030 році ми будемо офіційно в ЕС.
У нас будуть якісні европейські продукти, якісні ліки в аптеках, медицина буде такою, що люди доживатимуть до 80-90 років, до нас приїде багато гостів з арабських країн, яких ми люб'язно розселимо.
50 млрд євро заблоковано. Що тепер "Нові Васюки" відміняються?
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Zochan
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 11:35
Прораб написав: Zebra написав:
Всех поздравляю! Украина одной ногой в ЕС! Гривна на 34 как пить дать. Завтра еще 50 млрд евро утвердят. И можно конвертироваться на всю котлету и ОВГЗ.
ЄС і НАТО - зараз рудиментарні об'єднання з усіма наслідками.
Вектор у цьому напрямі в поточному часі це утопія.
зазвичай таке російською пишуть
а куди вектор у правильному напряму?
основний тренд розвитку наразі - це глобалізація. багато кому це не подобається, навіть у тому ж США. але тренд є. відповідно ти рухаєшся в напрямку розвитку чи намагаєшся жити як раніше - такі конфлікти йдуть всю історію людства. історія показує, що виграють ті країни, яку рухаються у напрямку розвитку. ті країни, де перемагають консервативні сили - жевріють десь на узбіччі
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Shaman
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 11:37
Shaman написав:
основний тренд розвитку наразі - це глобалізація.
Для тих, в кого такі плани від мене прохання - зробить однакові єлектро розетки... А то навіть там немає єдності )))
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dimo_0n
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 12:40
Shaman написав:
ті країни, де перемагають консервативні сили - жевріють десь на узбіччі
Китай з комуністичною партією жевріє на узбіччі?
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Economist
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Прораб
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 12:58
Zochan написав:
Zebra написав:Завтра все стане ясно. 50 млрд евро на дорозі не валяються, таких грантів/позик тим, кого не планують брати в ЕС, ніхто не виділяє. Україна за роки незалежності від Заходу стільки грошей не отримала як під час війни. Вже в 2030 році ми будемо офіційно в ЕС.
У нас будуть якісні европейські продукти, якісні ліки в аптеках, медицина буде такою, що люди доживатимуть до 80-90 років, до нас приїде багато гостів з арабських країн, яких ми люб'язно розселимо.
50 млрд євро заблоковано. Що тепер "Нові Васюки" відміняються?
Так, смокчемо поки лапу.
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Zebra
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 13:05
Zebra написав:
Так, смокчемо поки лапу.
в держави досвід є
націоналізувати куплені за безцінь в держави в давні 90ті в олігархів їх підриємства і поставити грамотні кадри
миттю з'явиться пару сот мільярдів
які ми як жебраки шукаємо по всьому світові
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greenozon
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 13:45
правильно кажете - таке
ЄС і НАТО - зараз рудиментарні об'єднання з усіма наслідками.
Вектор у цьому напрямі в поточному часі це утопія.
пишуть недолугі
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Shaman
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 13:48
Economist написав: Shaman написав:
ті країни, де перемагають консервативні сили - жевріють десь на узбіччі
Китай з комуністичною партією жевріє на узбіччі?
як китай піднявся так і ляже
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Yuri_61
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