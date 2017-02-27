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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11021110221102311024
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 13:49

  Economist написав:
  Shaman написав:ті країни, де перемагають консервативні сили - жевріють десь на узбіччі

Китай з комуністичною партією жевріє на узбіччі?

а ви не бачите, що сучасний Китай один з головних бенефіціарів глобалізації? :)

а те що зараз, коли економіка завдяки глобалізації значно зміцнилася, Китай вирішив замість подальшої кооперації з розвиненими країнами піти на конфронтацію - ось й подивимось чим це закінчиться.

спочатку потроху здується китайське диво, а там наскільки вистачить клепок у китайського керівництва - чий шлях переможе - Мао чи Дена?
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 14:15

  Economist написав:
  Shaman написав:ті країни, де перемагають консервативні сили - жевріють десь на узбіччі


Китай з комуністичною партією жевріє на узбіччі?

Да как то и Швейцария с Норвегией себя норм чувствуют без ЕС.Бриты посмотрели на это,сказали та ну на и свалили.
А мы все надеемся на какое-то чудо,на молочные реки и кисельные берега.
Сами мы,получается,сделать свою страну нифига не можем....
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 14:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  greenozon написав:миттю з'явиться пару сот мільярдів

Які треба буде з бюджету виділити, як на Приват...
Дюрі-бачі
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