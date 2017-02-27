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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 гру, 2023 12:58
Zochan написав:
Zebra написав:Завтра все стане ясно. 50 млрд евро на дорозі не валяються, таких грантів/позик тим, кого не планують брати в ЕС, ніхто не виділяє. Україна за роки незалежності від Заходу стільки грошей не отримала як під час війни. Вже в 2030 році ми будемо офіційно в ЕС.
У нас будуть якісні европейські продукти, якісні ліки в аптеках, медицина буде такою, що люди доживатимуть до 80-90 років, до нас приїде багато гостів з арабських країн, яких ми люб'язно розселимо.
50 млрд євро заблоковано. Що тепер "Нові Васюки" відміняються?
Так, смокчемо поки лапу.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 13:05
Zebra написав:
Так, смокчемо поки лапу.
в держави досвід є
націоналізувати куплені за безцінь в держави в давні 90ті в олігархів їх підриємства і поставити грамотні кадри
миттю з'явиться пару сот мільярдів
які ми як жебраки шукаємо по всьому світові
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greenozon
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 13:48
Economist написав: Shaman написав:
ті країни, де перемагають консервативні сили - жевріють десь на узбіччі
Китай з комуністичною партією жевріє на узбіччі?
як китай піднявся так і ляже
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Yuri_61
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 13:49
Economist написав: Shaman написав:
ті країни, де перемагають консервативні сили - жевріють десь на узбіччі
Китай з комуністичною партією жевріє на узбіччі?
а ви не бачите, що сучасний Китай один з головних бенефіціарів глобалізації?
а те що зараз, коли економіка завдяки глобалізації значно зміцнилася, Китай вирішив замість подальшої кооперації з розвиненими країнами піти на конфронтацію - ось й подивимось чим це закінчиться.
спочатку потроху здується китайське диво, а там наскільки вистачить клепок у китайського керівництва - чий шлях переможе - Мао чи Дена?
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Shaman
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 14:15
Economist написав: Shaman написав:
ті країни, де перемагають консервативні сили - жевріють десь на узбіччі
Китай з комуністичною партією жевріє на узбіччі?
Да как то и Швейцария с Норвегией себя норм чувствуют без ЕС.Бриты посмотрели на это,сказали та ну на и свалили.
А мы все надеемся на какое-то чудо,на молочные реки и кисельные берега.
Сами мы,получается,сделать свою страну нифига не можем....
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 14:53
greenozon написав:
миттю з'явиться пару сот мільярдів
Які треба буде з бюджету виділити, як на Приват...
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 16:38
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...................15.12.2023............18.12.2023
дата розрахунку..................14.12.2023.............15.12.2023
Євро.....................................40,4130..................40,5122
Долар США..........................36,9913..................37,0211...+0.08%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
15.12.2023.....................37,0334
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0943 (на прошлой сессии 1.0925) +0.16%
Стартовали котировками выше вчерашних, в результате чего справочный курс превысил действующий официальный на 4 с лишком копейки.
По ходу торгов произошел разворот, и новый официальный курс оказался чуть более, чем на копейку, ниже справочного.
По некоторым данным, потом опять развернулись в сторону роста, но это не точно.
Прирост курса за сессию составил 2.98 копейки.
Вчерашнему укреплению гривны не помешал объем интервенций, который соответствует появлению покупателя, который периодически берет по 200 млн. Впрочем, к развороту посреди сессии его появление все же привело.
Индекс доллара DXY в 15-00 102.19 (на прошлой сессии 102.36)
Доллар продолжал снижение до вчерашнего вечера, достигнув уровня конца июля, а потом начал очень медленно пытаться восстанавливаться.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 16:43
jump написав:
Прогнози Євросистеми для єврозони передбачають поступове зниження інфляції протягом наступного року, наближаючись до цільового показника 2%, встановленого на 2025 рік. Персонал Євросистеми прогнозує, що базова інфляція в середньому становитиме 5,4% у 2023 році, 2,7% у 2024-му, 2,1% у 2025-му та 1,9% у 2026 році. Це вказує на погіршення прогнозів на 2023 та 2024 роки порівняно із вересневими оцінками.
Занадто оптимічтично. Особливо на фоні того, що з 01 січня 2025 року Україна припинить транзит російського газу. І в Угорщині, Словаччині, Чехії та Австрії настане повторна енергетична криза. І ще буде гостра ситуація з ліквідацією пмр.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 17:22
Сальдо торгового баланса (USD) (окт)
Факт.: -22,3B Прог: Пред.: -19,4B
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