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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11019110201102111022
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 19:00

  THB написав:
  Economist написав:
  Shaman написав:ті країни, де перемагають консервативні сили - жевріють десь на узбіччі

Китай з комуністичною партією жевріє на узбіччі?

Да как то и Швейцария с Норвегией себя норм чувствуют без ЕС.Бриты посмотрели на это,сказали та ну на и свалили.
А мы все надеемся на какое-то чудо,на молочные реки и кисельные берега.
Сами мы,получается,сделать свою страну нифига не можем....

в Норвегії та Швейцарії консервативні сили? це теж пул розвинених країн. Те, що вони формально не входять в той же ЄС, не заважає їм нормально співпрацювати.

а чуда не буде - ЄС це лише можливість розвиватися - а далі все залежить від країни.

тому, ті хто вміє активно працювати, розуміє про переваги того ж ЄС. хто не вміє - починаються розмови про халяву й що це не треба. ЄС - це в першу чергу правила гри, яким мають відповідати держави - ми ще лише намагаємось, на жаль
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 20:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:ЄС це лише можливість розвиватися
а як же Греція: сотні мільярдів Євро допомоги і фінансовий нагляд за владою! Нам би так, щоб хтось адекватний прийшов і порішив проблеми.
Дюрі-бачі
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