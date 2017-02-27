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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 19:00
THB написав: Economist написав: Shaman написав:
ті країни, де перемагають консервативні сили - жевріють десь на узбіччі
Китай з комуністичною партією жевріє на узбіччі?
Да как то и Швейцария с Норвегией себя норм чувствуют без ЕС.Бриты посмотрели на это,сказали та ну на и свалили.
А мы все надеемся на какое-то чудо,на молочные реки и кисельные берега.
Сами мы,получается,сделать свою страну нифига не можем....
в Норвегії та Швейцарії консервативні сили? це теж пул розвинених країн. Те, що вони формально не входять в той же ЄС, не заважає їм нормально співпрацювати.
а чуда не буде - ЄС це лише можливість розвиватися - а далі все залежить від країни.
тому, ті хто вміє активно працювати, розуміє про переваги того ж ЄС. хто не вміє - починаються розмови про халяву й що це не треба. ЄС - це в першу чергу правила гри, яким мають відповідати держави - ми ще лише намагаємось, на жаль
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Shaman
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 20:11
Shaman написав:
ЄС це лише можливість розвиватися
а як же Греція: сотні мільярдів Євро допомоги і фінансовий нагляд
за владою! Нам би так, щоб хтось адекватний прийшов і порішив проблеми.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:16
У нас облікову знизили а кацапи підняли..... Мабуть за довгий період наша облікова нижча за кацапську
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ihorsic
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:18
ihorsic написав:
У нас облікову знизили а кацапи підняли..... Мабуть за довгий період наша облікова нижча за кацапську
В нас 15% тільки на папері, реально ж 19%
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 22:50
dimo_0n написав: Shaman написав:
основний тренд розвитку наразі - це глобалізація.
Для тих, в кого такі плани від мене прохання - зробить однакові єлектро розетки... А то навіть там немає єдності )))
не тільки штепселі/вилки, а і напругу і частоту
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flyman
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