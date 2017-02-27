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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11019110201102111022
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 19:00

  THB написав:
  Economist написав:
  Shaman написав:ті країни, де перемагають консервативні сили - жевріють десь на узбіччі

Китай з комуністичною партією жевріє на узбіччі?

Да как то и Швейцария с Норвегией себя норм чувствуют без ЕС.Бриты посмотрели на это,сказали та ну на и свалили.
А мы все надеемся на какое-то чудо,на молочные реки и кисельные берега.
Сами мы,получается,сделать свою страну нифига не можем....

в Норвегії та Швейцарії консервативні сили? це теж пул розвинених країн. Те, що вони формально не входять в той же ЄС, не заважає їм нормально співпрацювати.

а чуда не буде - ЄС це лише можливість розвиватися - а далі все залежить від країни.

тому, ті хто вміє активно працювати, розуміє про переваги того ж ЄС. хто не вміє - починаються розмови про халяву й що це не треба. ЄС - це в першу чергу правила гри, яким мають відповідати держави - ми ще лише намагаємось, на жаль
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 20:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:ЄС це лише можливість розвиватися
а як же Греція: сотні мільярдів Євро допомоги і фінансовий нагляд за владою! Нам би так, щоб хтось адекватний прийшов і порішив проблеми.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

У нас облікову знизили а кацапи підняли..... Мабуть за довгий період наша облікова нижча за кацапську
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  ihorsic написав:У нас облікову знизили а кацапи підняли..... Мабуть за довгий період наша облікова нижча за кацапську

В нас 15% тільки на папері, реально ж 19%
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 22:50

  dimo_0n написав:
  Shaman написав:основний тренд розвитку наразі - це глобалізація.

Для тих, в кого такі плани від мене прохання - зробить однакові єлектро розетки... А то навіть там немає єдності )))

не тільки штепселі/вилки, а і напругу і частоту
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 00:41

  Shaman написав:
  Economist написав:
  Shaman написав:ті країни, де перемагають консервативні сили - жевріють десь на узбіччі

Китай з комуністичною партією жевріє на узбіччі?

а ви не бачите, що сучасний Китай один з головних бенефіціарів глобалізації? :)

а те що зараз, коли економіка завдяки глобалізації значно зміцнилася, Китай вирішив замість подальшої кооперації з розвиненими країнами піти на конфронтацію - ось й подивимось чим це закінчиться.

спочатку потроху здується китайське диво, а там наскільки вистачить клепок у китайського керівництва - чий шлях переможе - Мао чи Дена?

Заради цікавості - дізнайтеся, де наразі роблять електромобілі такі ТМ, як toyota, honda, Volkswagen тощо.Я вже мовчу про десятки власних брендів, і до купи куплені раніше Volvo, MG тощо.
Як на мене, економіці, за власним рахунком, по барабану суспільний лад.
Хто переможе - тризуб чи меч?
Переможе той боєць, що краще володіє своєю зброєю.
А от помилки виливаються у зубожіння, занепад та інші негаразди)
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 11:59

  Навуходоносор написав:
  Shaman написав:
  Economist написав:Китай з комуністичною партією жевріє на узбіччі?

а ви не бачите, що сучасний Китай один з головних бенефіціарів глобалізації? :)

а те що зараз, коли економіка завдяки глобалізації значно зміцнилася, Китай вирішив замість подальшої кооперації з розвиненими країнами піти на конфронтацію - ось й подивимось чим це закінчиться.

спочатку потроху здується китайське диво, а там наскільки вистачить клепок у китайського керівництва - чий шлях переможе - Мао чи Дена?

Заради цікавості - дізнайтеся, де наразі роблять електромобілі такі ТМ, як toyota, honda, Volkswagen тощо.Я вже мовчу про десятки власних брендів, і до купи куплені раніше Volvo, MG тощо.
Як на мене, економіці, за власним рахунком, по барабану суспільний лад.
Хто переможе - тризуб чи меч?
Переможе той боєць, що краще володіє своєю зброєю.
А от помилки виливаються у зубожіння, занепад та інші негаразди)

уважно прочитав, але це ніяк не відноситься до того, що я написав. глобалізація, це трохи інше, ніж суспільний лад. хоча так, країни, які мають однакові цінності, значно легше кооперуються. й серед тих цінностей взагалі немає ідеї керівника нації, без якого країна не може розвиватися - а це стержень всіх авторитарних країн :D

а ті країни, які взагалі сповідують неприйнятні цінності - тих взагалі на обочину - КНДР, Раша, Іран

й так, суспільний лад впливає на економіку - й дуже сильно.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 16:11

Штучно збивши міжбанківський курс до 36, а потім відпустивши до 37 хтось в НБУ та його інсайдеронабувачі непогано нажилися. Нічого в цьому плані не змінюється за весь час незалежності, при кожному Голові НБУ і кожній владі спостерігаються такі явно штучні гойдалки
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 19:09

  Visky написав:Штучно збивши міжбанківський курс до 36, а потім відпустивши до 37 хтось в НБУ та його інсайдеронабувачі непогано нажилися. Нічого в цьому плані не змінюється за весь час незалежності, при кожному Голові НБУ і кожній владі спостерігаються такі явно штучні гойдалки

Не специально , побочно , наблюдаю пару лет за одной оптообменкой города, движ как в атб, только без тележек.
Vadim_
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