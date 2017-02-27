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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11020110211102211023
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 22:38

  Zebra написав:
  Economist написав:Міжбанк пробив 36 грн, і торгується по 35.97 - 35.99

Искатель, твой выход. Ты там мой прогноз о пробитии 36 вниз ставил под сомнение?

Я знаю варианты будущего. Горизонт - полгода, год, полтора, два.

А зараз скільки там, Нострадамус ти наш?!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 23:15

  Qwerty написав:
  Zebra написав:
  Economist написав:Міжбанк пробив 36 грн, і торгується по 35.97 - 35.99

Искатель, твой выход. Ты там мой прогноз о пробитии 36 вниз ставил под сомнение?

Я знаю варианты будущего. Горизонт - полгода, год, полтора, два.

А зараз скільки там, Нострадамус ти наш?!

А де про "зараз" мова архіваріус ти наш?
На міжбанку було пробиття 36 вниз у ноябрі? Було.
На готівці є зростання? Нема.

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Zebra
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  #<1 ... 11020110211102211023
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