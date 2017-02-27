|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 гру, 2023 22:38
Zebra написав:
Искатель
Economist написав:
Міжбанк пробив 36 грн, і торгується по 35.97 - 35.99
, твой выход. Ты там мой прогноз о пробитии 36 вниз ставил под сомнение?
Я знаю варианты будущего. Горизонт - полгода, год, полтора, два.
А зараз скільки там, Нострадамус ти наш?!
-
Qwerty
-
-
- Повідомлень: 2812
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 347 раз.
- Подякували: 674 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 гру, 2023 23:15
Qwerty написав: Zebra написав:
Искатель
Economist написав:
Міжбанк пробив 36 грн, і торгується по 35.97 - 35.99
, твой выход. Ты там мой прогноз о пробитии 36 вниз ставил под сомнение?
Я знаю варианты будущего. Горизонт - полгода, год, полтора, два.
А зараз скільки там, Нострадамус ти наш?!
А де про "зараз" мова архіваріус ти наш?
На міжбанку було пробиття 36 вниз у ноябрі? Було.
На готівці є зростання? Нема.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 12518
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1877 раз.
- Подякували: 2674 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1868
|13081029
|
|
|33473
|36580100
|
|
|7976
|23046313
|
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
|