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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 11020110211102211023 Додано: Суб 16 гру, 2023 22:38 Zebra написав: Economist написав: Міжбанк пробив 36 грн, і торгується по 35.97 - 35.99 Міжбанк пробив 36 грн, і торгується по 35.97 - 35.99

Искатель, твой выход. Ты там мой прогноз о пробитии 36 вниз ставил под сомнение?



Я знаю варианты будущего. Горизонт - полгода, год, полтора, два. , твой выход. Ты там мой прогноз о пробитии 36 вниз ставил под сомнение?Я знаю варианты будущего. Горизонт - полгода, год, полтора, два.

А зараз скільки там, Нострадамус ти наш?! А зараз скільки там, Нострадамус ти наш?! Qwerty Повідомлень: 2812 З нами з: 25.02.15 Подякував: 347 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 гру, 2023 23:15 Qwerty написав: Zebra написав: Economist написав: Міжбанк пробив 36 грн, і торгується по 35.97 - 35.99 Міжбанк пробив 36 грн, і торгується по 35.97 - 35.99

Искатель, твой выход. Ты там мой прогноз о пробитии 36 вниз ставил под сомнение?



Я знаю варианты будущего. Горизонт - полгода, год, полтора, два. , твой выход. Ты там мой прогноз о пробитии 36 вниз ставил под сомнение?Я знаю варианты будущего. Горизонт - полгода, год, полтора, два.

А зараз скільки там, Нострадамус ти наш?! А зараз скільки там, Нострадамус ти наш?!

А де про "зараз" мова архіваріус ти наш?

На міжбанку було пробиття 36 вниз у ноябрі? Було.

На готівці є зростання? Нема.

Про зростання курсу з другої половини дєкабря казав? Казав. От безналічка і пішла конвертувати бюджетну гривню. А налічка не реагує.







А де про "зараз" мова архіваріус ти наш?На міжбанку було пробиття 36 вниз у ноябрі? Було.На готівці є зростання? Нема.Про зростання курсу з другої половини дєкабря казав? Казав. От безналічка і пішла конвертувати бюджетну гривню. А налічка не реагує. Zebra

Повідомлень: 12519 З нами з: 21.09.12 Подякував: 1877 раз. Подякували: 2674 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 гру, 2023 09:52 Сибарит написав: Realist

Мне очень понравилось Ваше сравнение с магнитным полем! Наверняка поведение таким и было бы.

Realist написав: Вона напевно було б краще (для бюджету) підняти ОФ кур до готівкового. Вона напевно було б краще (для бюджету) підняти ОФ кур до готівкового.

А вот в этом я позволю себе усомниться.

Наша нынешняя ситуация настолько уникальна, что даже к тем вещам, которые кажутся непреложными истинами, стоит подходить критически. Из-за войны и политики помощи запада мы фактически живем с двумя бюджетами: один наполняется из собственных источников и тратится на армию, а второй наполняется внешней помощью и может тратиться исключительно на мирные цели. Переток между бюджетами только через налоги. Т.е. заграничную помощь нужно потратить в тылу, а уже налоги с этого можно направить на оборону. С собственным производством есть большие проблемы, и получается, что нужно стимулировать импорт, чтобы получить НДС, пошлины и налог на прибыль в военный бюджет. Импорт стимулируется укреплением валюты. С точки зрения перспектив развития экономики это не правильно, но выживать нужно сейчас.

Кстати, по этой же причине не сработает финансирование армии за счет ограничения потребления, которое является классикой при ведении войны исключительно собственными средствами. Мы к этому придем, если поток бюджетной помощи иссякнет.

Я не знаю, были ли в истории похожие ситуации, но у нас сейчас все получается совсем парадоксально - во время войны оказывается полезным неуемное потреблядство, которое выглядит совершенно аморальным.



ЗЫ Все изложенное - это исключительно мое видение ситуации. На абсолютную истину не претендую.

ЗЗЫ Не надо предлагать укрепить гривну кратно. Экономика, даже такая парадоксальная, не любит резких движений. Мне очень понравилось Ваше сравнение с магнитным полем! Наверняка поведение таким и было бы.А вот в этом я позволю себе усомниться.Наша нынешняя ситуация настолько уникальна, что даже к тем вещам, которые кажутся непреложными истинами, стоит подходить критически. Из-за войны и политики помощи запада мы фактически живем с двумя бюджетами: один наполняется из собственных источников и тратится на армию, а второй наполняется внешней помощью и может тратиться исключительно на мирные цели. Переток между бюджетами только через налоги. Т.е. заграничную помощь нужно потратить в тылу, а уже налоги с этого можно направить на оборону. С собственным производством есть большие проблемы, и получается, что нужно стимулировать импорт, чтобы получить НДС, пошлины и налог на прибыль в военный бюджет. Импорт стимулируется укреплением валюты. С точки зрения перспектив развития экономики это не правильно, но выживать нужно сейчас.Кстати, по этой же причине не сработает финансирование армии за счет ограничения потребления, которое является классикой при ведении войны исключительно собственными средствами. Мы к этому придем, если поток бюджетной помощи иссякнет.Я не знаю, были ли в истории похожие ситуации, но у нас сейчас все получается совсем парадоксально - во время войны оказывается полезным неуемное потреблядство, которое выглядит совершенно аморальным.ЗЫ Все изложенное - это исключительно мое видение ситуации. На абсолютную истину не претендую.ЗЗЫ Не надо предлагать укрепить гривну кратно. Экономика, даже такая парадоксальная, не любит резких движений.

свого часу пропустив, але ця публікація викликала багато питань.



що за два бюджети? ми можемо декларувати що завгодно, але бюджет один й поділ джерел фінансування на військові та цивільні - досить умовні.



найбільше неприйняття викликала ідея стимулювати імпорт. чому ніхто не каже, що економіка - це в першу чергу й можливість людей отримувати гроші. бо за все створене всередині країни хтось отримує зп. а коли ми споживаємо імпорт - на чому будуть заробляти люди? ми їх переводимо у розряд іждівенців? й за рахунок чого вони будуть жити, пособій держави. оце нехтування економікою насправді набагато гірше ніж, здається зовні. й основний податок в надходженнях - це податок з доходів осіб. навіть зараз, при великому розміру сірих та чорних доходів - він основний. а має бути вдвічі більшим, як мінімум.



а обмеження споживання - до чого тут фінансування бюджету, це більше красива метафора. тут два варіанти - або збільшення податків (але в нас більше проблема з їх отримуванням), або зменшення бюджетних витрат - але не певен, що в нас багато статей можна зменшити - ось й все. споживання приватних осіб - це вже питання рівня їх доходів. свого часу пропустив, але ця публікація викликала багато питань.що за два бюджети? ми можемо декларувати що завгодно, але бюджет один й поділ джерел фінансування на військові та цивільні - досить умовні.найбільше неприйняття викликала ідея стимулювати імпорт. чому ніхто не каже, що економіка - це в першу чергу й можливість людей отримувати гроші. бо за все створене всередині країни хтось отримує зп. а коли ми споживаємо імпорт - на чому будуть заробляти люди? ми їх переводимо у розряд іждівенців? й за рахунок чого вони будуть жити, пособій держави. оце нехтування економікою насправді набагато гірше ніж, здається зовні. й основний податок в надходженнях - це податок з доходів осіб. навіть зараз, при великому розміру сірих та чорних доходів - він основний. а має бути вдвічі більшим, як мінімум.а обмеження споживання - до чого тут фінансування бюджету, це більше красива метафора. тут два варіанти - або збільшення податків (але в нас більше проблема з їх отримуванням), або зменшення бюджетних витрат - але не певен, що в нас багато статей можна зменшити - ось й все. споживання приватних осіб - це вже питання рівня їх доходів. Shaman

Повідомлень: 4902 З нами з: 29.09.19 Подякував: 530 раз. Подякували: 1263 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 гру, 2023 13:50 Shaman написав: Сибарит написав: Наша нынешняя ситуация настолько уникальна, что даже к тем вещам, которые кажутся непреложными истинами, стоит подходить критически. Из-за войны и политики помощи запада мы фактически живем с двумя бюджетами: один наполняется из собственных источников и тратится на армию, а второй наполняется внешней помощью и может тратиться исключительно на мирные цели. Переток между бюджетами только через налоги. Т.е. заграничную помощь нужно потратить в тылу, а уже налоги с этого можно направить на оборону. С собственным производством есть большие проблемы, и получается, что нужно стимулировать импорт, чтобы получить НДС, пошлины и налог на прибыль в военный бюджет. Импорт стимулируется укреплением валюты. С точки зрения перспектив развития экономики это не правильно, но выживать нужно сейчас.

Кстати, по этой же причине не сработает финансирование армии за счет ограничения потребления, которое является классикой при ведении войны исключительно собственными средствами. Мы к этому придем, если поток бюджетной помощи иссякнет.

Я не знаю, были ли в истории похожие ситуации, но у нас сейчас все получается совсем парадоксально - во время войны оказывается полезным неуемное потреблядство, которое выглядит совершенно аморальным.



ЗЫ Все изложенное - это исключительно мое видение ситуации. На абсолютную истину не претендую. , что даже к тем вещам, которые кажутся непреложными истинами, стоит подходить критически. Из-за войны и политики помощи запада мы фактически живем с двумя бюджетами: один наполняется из собственных источников и тратится на армию, а второй наполняется внешней помощью и может тратиться исключительно на мирные цели. Переток между бюджетами только через налоги. Т.е. заграничную помощь нужно потратить в тылу, а уже налоги с этого можно направить на оборону. С собственным производством есть большие проблемы, и получается, что нужно стимулировать импорт, чтобы получить НДС, пошлины и налог на прибыль в военный бюджет. Импорт стимулируется укреплением валюты. С точки зрения перспектив развития экономики это не правильно, но выживать нужно сейчас.Кстати, по этой же причине не сработает финансирование армии за счет ограничения потребления, которое является классикой при ведении войны исключительно собственными средствами. Мы к этому придем, если поток бюджетной помощи иссякнет.Я не знаю, были ли в истории похожие ситуации, но у нас сейчас все получается совсем парадоксально - во время войны оказывается полезным неуемное потреблядство, которое выглядит совершенно аморальным.ЗЫ Все изложенное - это исключительно мое видение ситуации. На абсолютную истину не претендую.

свого часу пропустив, але ця публікація викликала багато питань.



що за два бюджети? ми можемо декларувати що завгодно, але бюджет один й поділ джерел фінансування на військові та цивільні - досить умовні. свого часу пропустив, але ця публікація викликала багато питань.що за два бюджети? ми можемо декларувати що завгодно, але бюджет один й поділ джерел фінансування на військові та цивільні - досить умовні.

Дозволю собі прокоментувати.

Бюджет дійсно один. А формулювання "два бюджети" означає лише те, що ми не можемо витратити на армію та оборону більше ніж заберемо власних податків. Тобто навіть якщо у нас є гроші на рахунках (гроші донорів), і в котромусь місяці нам потрібно суттєво більше потратити на армію, то ми не можемо зробити це із тих грошей які нам дали партнери.

Проте якщо ці кошти направити в економіку отримати із них податки (найпростіше це ПДВ ), то вже ці податки можна направити на потреби армії.



Shaman написав: найбільше неприйняття викликала ідея стимулювати імпорт. найбільше неприйняття викликала ідея стимулювати імпорт.

Це виключно через те, що це найшвидший метод отримати податки. Так, цей метод має недоліки про які ви пишете, але як завжди у нас, ми вибираємо найменше із двох зол (с).

Також як ви можете побачити Імпортне ПДВ - це дуже вагомий внесок у наш бюджет.



Shaman написав: чому ніхто не каже, що економіка - це в першу чергу й можливість людей отримувати гроші. бо за все створене всередині країни хтось отримує зп. а коли ми споживаємо імпорт - на чому будуть заробляти люди? ми їх переводимо у розряд іждівенців? й за рахунок чого вони будуть жити, пособій держави. оце нехтування економікою насправді набагато гірше ніж, здається зовні. й основний податок в надходженнях - це податок з доходів осіб. навіть зараз, при великому розміру сірих та чорних доходів - він основний. а має бути вдвічі більшим, як мінімум. чому ніхто не каже, що економіка - це в першу чергу й можливість людей отримувати гроші. бо за все створене всередині країни хтось отримує зп. а коли ми споживаємо імпорт - на чому будуть заробляти люди? ми їх переводимо у розряд іждівенців? й за рахунок чого вони будуть жити, пособій держави. оце нехтування економікою насправді набагато гірше ніж, здається зовні.навіть зараз, при великому розміру сірих та чорних доходів - він основний. а має бути вдвічі більшим, як мінімум.

А цифри говорять про інше

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, отримано такі основні надходження:



330,4 млрд грн - податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

192,2 млрд грн - податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів, з яких зібрано 313,6 млрд, відшкодовано – 121,4 млрд грн;

155,1 млрд грн - податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

139,7 млрд грн – податку на прибуток підприємств;

95,7 млрд грн - акцизного податку;

53,1 млрд грн – рентної плати за користування надрами;

27,5 млрд грн - ввізного та вивізного мита. Дозволю собі прокоментувати.Бюджет дійсно один. А формулювання "два бюджети" означає лише те, що ми не можемо витратити на армію та оборону більше ніж заберемо власних податків. Тобто навіть якщо у нас є гроші на рахунках (гроші донорів), і в котромусь місяці нам потрібно суттєво більше потратити на армію, то ми не можемо зробити це із тих грошей які нам дали партнери.Проте якщо ці кошти направити в економіку отримати із них податки (найпростіше це ПДВ ), то вже ці податки можна направити на потреби армії.Це виключно через те, що це найшвидший метод отримати податки. Так, цей метод має недоліки про які ви пишете, але як завжди у нас, ми вибираємо найменше із двох зол (с).ТакожІмпортне ПДВ - це дуже вагомий внесок у наш бюджет.А цифри говорять про іншеСеред платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, отримано такі основні надходження:192,2 млрд грн - податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів, з яких зібрано 313,6 млрд, відшкодовано – 121,4 млрд грн;139,7 млрд грн – податку на прибуток підприємств;95,7 млрд грн - акцизного податку;53,1 млрд грн – рентної плати за користування надрами;27,5 млрд грн - ввізного та вивізного мита. Realist Повідомлень: 1668 З нами з: 23.01.09 Подякував: 2796 раз. Подякували: 2071 раз. Профіль 1 1 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 11020110211102211023 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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