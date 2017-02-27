Додано: Нед 17 гру, 2023 09:52

Сибарит написав: Realist

Мне очень понравилось Ваше сравнение с магнитным полем! Наверняка поведение таким и было бы.

Realist написав: Вона напевно було б краще (для бюджету) підняти ОФ кур до готівкового. Вона напевно було б краще (для бюджету) підняти ОФ кур до готівкового.

А вот в этом я позволю себе усомниться.

Наша нынешняя ситуация настолько уникальна, что даже к тем вещам, которые кажутся непреложными истинами, стоит подходить критически. Из-за войны и политики помощи запада мы фактически живем с двумя бюджетами: один наполняется из собственных источников и тратится на армию, а второй наполняется внешней помощью и может тратиться исключительно на мирные цели. Переток между бюджетами только через налоги. Т.е. заграничную помощь нужно потратить в тылу, а уже налоги с этого можно направить на оборону. С собственным производством есть большие проблемы, и получается, что нужно стимулировать импорт, чтобы получить НДС, пошлины и налог на прибыль в военный бюджет. Импорт стимулируется укреплением валюты. С точки зрения перспектив развития экономики это не правильно, но выживать нужно сейчас.

Кстати, по этой же причине не сработает финансирование армии за счет ограничения потребления, которое является классикой при ведении войны исключительно собственными средствами. Мы к этому придем, если поток бюджетной помощи иссякнет.

Я не знаю, были ли в истории похожие ситуации, но у нас сейчас все получается совсем парадоксально - во время войны оказывается полезным неуемное потреблядство, которое выглядит совершенно аморальным.



ЗЫ Все изложенное - это исключительно мое видение ситуации. На абсолютную истину не претендую.

ЗЗЫ Не надо предлагать укрепить гривну кратно. Экономика, даже такая парадоксальная, не любит резких движений. Мне очень понравилось Ваше сравнение с магнитным полем! Наверняка поведение таким и было бы.А вот в этом я позволю себе усомниться.Наша нынешняя ситуация настолько уникальна, что даже к тем вещам, которые кажутся непреложными истинами, стоит подходить критически. Из-за войны и политики помощи запада мы фактически живем с двумя бюджетами: один наполняется из собственных источников и тратится на армию, а второй наполняется внешней помощью и может тратиться исключительно на мирные цели. Переток между бюджетами только через налоги. Т.е. заграничную помощь нужно потратить в тылу, а уже налоги с этого можно направить на оборону. С собственным производством есть большие проблемы, и получается, что нужно стимулировать импорт, чтобы получить НДС, пошлины и налог на прибыль в военный бюджет. Импорт стимулируется укреплением валюты. С точки зрения перспектив развития экономики это не правильно, но выживать нужно сейчас.Кстати, по этой же причине не сработает финансирование армии за счет ограничения потребления, которое является классикой при ведении войны исключительно собственными средствами. Мы к этому придем, если поток бюджетной помощи иссякнет.Я не знаю, были ли в истории похожие ситуации, но у нас сейчас все получается совсем парадоксально - во время войны оказывается полезным неуемное потреблядство, которое выглядит совершенно аморальным.ЗЫ Все изложенное - это исключительно мое видение ситуации. На абсолютную истину не претендую.ЗЗЫ Не надо предлагать укрепить гривну кратно. Экономика, даже такая парадоксальная, не любит резких движений.

свого часу пропустив, але ця публікація викликала багато питань.що за два бюджети? ми можемо декларувати що завгодно, але бюджет один й поділ джерел фінансування на військові та цивільні - досить умовні.найбільше неприйняття викликала ідея стимулювати імпорт. чому ніхто не каже, що економіка - це в першу чергу й можливість людей отримувати гроші. бо за все створене всередині країни хтось отримує зп. а коли ми споживаємо імпорт - на чому будуть заробляти люди? ми їх переводимо у розряд іждівенців? й за рахунок чого вони будуть жити, пособій держави. оце нехтування економікою насправді набагато гірше ніж, здається зовні. й основний податок в надходженнях - це податок з доходів осіб. навіть зараз, при великому розміру сірих та чорних доходів - він основний. а має бути вдвічі більшим, як мінімум.а обмеження споживання - до чого тут фінансування бюджету, це більше красива метафора. тут два варіанти - або збільшення податків (але в нас більше проблема з їх отримуванням), або зменшення бюджетних витрат - але не певен, що в нас багато статей можна зменшити - ось й все. споживання приватних осіб - це вже питання рівня їх доходів.