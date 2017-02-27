Economist написав:Міжбанк пробив 36 грн, і торгується по 35.97 - 35.99
Искатель, твой выход. Ты там мой прогноз о пробитии 36 вниз ставил под сомнение?
Я знаю варианты будущего. Горизонт - полгода, год, полтора, два.
А зараз скільки там, Нострадамус ти наш?!
А де про "зараз" мова архіваріус ти наш? На міжбанку було пробиття 36 вниз у ноябрі? Було. На готівці є зростання? Нема. Про зростання курсу з другої половини дєкабря казав? Казав. От безналічка і пішла конвертувати бюджетну гривню. А налічка не реагує.
Сибарит написав:Realist Мне очень понравилось Ваше сравнение с магнитным полем! Наверняка поведение таким и было бы.
Realist написав:Вона напевно було б краще (для бюджету) підняти ОФ кур до готівкового.
А вот в этом я позволю себе усомниться. Наша нынешняя ситуация настолько уникальна, что даже к тем вещам, которые кажутся непреложными истинами, стоит подходить критически. Из-за войны и политики помощи запада мы фактически живем с двумя бюджетами: один наполняется из собственных источников и тратится на армию, а второй наполняется внешней помощью и может тратиться исключительно на мирные цели. Переток между бюджетами только через налоги. Т.е. заграничную помощь нужно потратить в тылу, а уже налоги с этого можно направить на оборону. С собственным производством есть большие проблемы, и получается, что нужно стимулировать импорт, чтобы получить НДС, пошлины и налог на прибыль в военный бюджет. Импорт стимулируется укреплением валюты. С точки зрения перспектив развития экономики это не правильно, но выживать нужно сейчас. Кстати, по этой же причине не сработает финансирование армии за счет ограничения потребления, которое является классикой при ведении войны исключительно собственными средствами. Мы к этому придем, если поток бюджетной помощи иссякнет. Я не знаю, были ли в истории похожие ситуации, но у нас сейчас все получается совсем парадоксально - во время войны оказывается полезным неуемное потреблядство, которое выглядит совершенно аморальным.
ЗЫ Все изложенное - это исключительно мое видение ситуации. На абсолютную истину не претендую. ЗЗЫ Не надо предлагать укрепить гривну кратно. Экономика, даже такая парадоксальная, не любит резких движений.
свого часу пропустив, але ця публікація викликала багато питань.
що за два бюджети? ми можемо декларувати що завгодно, але бюджет один й поділ джерел фінансування на військові та цивільні - досить умовні.
найбільше неприйняття викликала ідея стимулювати імпорт. чому ніхто не каже, що економіка - це в першу чергу й можливість людей отримувати гроші. бо за все створене всередині країни хтось отримує зп. а коли ми споживаємо імпорт - на чому будуть заробляти люди? ми їх переводимо у розряд іждівенців? й за рахунок чого вони будуть жити, пособій держави. оце нехтування економікою насправді набагато гірше ніж, здається зовні. й основний податок в надходженнях - це податок з доходів осіб. навіть зараз, при великому розміру сірих та чорних доходів - він основний. а має бути вдвічі більшим, як мінімум.
а обмеження споживання - до чого тут фінансування бюджету, це більше красива метафора. тут два варіанти - або збільшення податків (але в нас більше проблема з їх отримуванням), або зменшення бюджетних витрат - але не певен, що в нас багато статей можна зменшити - ось й все. споживання приватних осіб - це вже питання рівня їх доходів.
Сибарит написав:Наша нынешняя ситуация настолько уникальна, что даже к тем вещам, которые кажутся непреложными истинами, стоит подходить критически. Из-за войны и политики помощи запада мы фактически живем с двумя бюджетами: один наполняется из собственных источников и тратится на армию, а второй наполняется внешней помощью и может тратиться исключительно на мирные цели. Переток между бюджетами только через налоги. Т.е. заграничную помощь нужно потратить в тылу, а уже налоги с этого можно направить на оборону. С собственным производством есть большие проблемы, и получается, что нужно стимулировать импорт, чтобы получить НДС, пошлины и налог на прибыль в военный бюджет. Импорт стимулируется укреплением валюты. С точки зрения перспектив развития экономики это не правильно, но выживать нужно сейчас. Кстати, по этой же причине не сработает финансирование армии за счет ограничения потребления, которое является классикой при ведении войны исключительно собственными средствами. Мы к этому придем, если поток бюджетной помощи иссякнет. Я не знаю, были ли в истории похожие ситуации, но у нас сейчас все получается совсем парадоксально - во время войны оказывается полезным неуемное потреблядство, которое выглядит совершенно аморальным.
ЗЫ Все изложенное - это исключительно мое видение ситуации. На абсолютную истину не претендую.
свого часу пропустив, але ця публікація викликала багато питань.
що за два бюджети? ми можемо декларувати що завгодно, але бюджет один й поділ джерел фінансування на військові та цивільні - досить умовні.
Дозволю собі прокоментувати. Бюджет дійсно один. А формулювання "два бюджети" означає лише те, що ми не можемо витратити на армію та оборону більше ніж заберемо власних податків. Тобто навіть якщо у нас є гроші на рахунках (гроші донорів), і в котромусь місяці нам потрібно суттєво більше потратити на армію, то ми не можемо зробити це із тих грошей які нам дали партнери. Проте якщо ці кошти направити в економіку отримати із них податки (найпростіше це ПДВ ), то вже ці податки можна направити на потреби армії.
Shaman написав:найбільше неприйняття викликала ідея стимулювати імпорт.
Це виключно через те, що це найшвидший метод отримати податки. Так, цей метод має недоліки про які ви пишете, але як завжди у нас, ми вибираємо найменше із двох зол (с). Також як ви можете побачити Імпортне ПДВ - це дуже вагомий внесок у наш бюджет.
Shaman написав:чому ніхто не каже, що економіка - це в першу чергу й можливість людей отримувати гроші. бо за все створене всередині країни хтось отримує зп. а коли ми споживаємо імпорт - на чому будуть заробляти люди? ми їх переводимо у розряд іждівенців? й за рахунок чого вони будуть жити, пособій держави. оце нехтування економікою насправді набагато гірше ніж, здається зовні. й основний податок в надходженнях - це податок з доходів осіб. навіть зараз, при великому розміру сірих та чорних доходів - він основний. а має бути вдвічі більшим, як мінімум.
А цифри говорять про інше Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, отримано такі основні надходження:
330,4 млрд грн - податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів; 192,2 млрд грн - податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів, з яких зібрано 313,6 млрд, відшкодовано – 121,4 млрд грн; 155,1 млрд грн - податку на доходи фізичних осіб та військового збору; 139,7 млрд грн – податку на прибуток підприємств; 95,7 млрд грн - акцизного податку; 53,1 млрд грн – рентної плати за користування надрами; 27,5 млрд грн - ввізного та вивізного мита.
Vert написав:Доречі, вже другий рік війни, а ФОПи досі звільненні від сплати ЄСВ, не зрозуміло чому західні партнери повинні фінансувати цей банкет, якщо ми навіть не повернули досі довоєнні податки.
Скільки Вам років? Га? От мені цікаво, звідки от ця класова ненависть до людей праці, бо питання задано от от з таким "вогником саціалістічєскай справєдлівасті в глазах" Якщо що я "недобитий" ФОП і жодного разу не було такого щоб не сплатив ЄСВ за себе і за найманих, хоча маю право не платити, бо розумію, що мої податки йдуть на зарплати воїнам ЗСУ і мені, Слава Богу, є за що їсти купити. Але я знаю таких які втратили все на війні - буквально ВСЕ і починають не те що з нуля, а з мінусів і їм це ЄСВ це гроші, бо якби економлять навіть на їжі. Вас така доля оминула? Так? І тепер з надутими щоками Ви судите тих хто все втратив і намагається піднятись щоб не сидіти у державі на шиї? Не судіть то і не судимі будете - чули про таке? Га?
Vert написав:Доречі, вже другий рік війни, а ФОПи досі звільненні від сплати ЄСВ, не зрозуміло чому західні партнери повинні фінансувати цей банкет, якщо ми навіть не повернули досі довоєнні податки.
Скільки Вам років? Га? От мені цікаво, звідки от ця класова ненависть до людей праці, бо питання задано от от з таким "вогником саціалістічєскай справєдлівасті в глазах" Якщо що я "недобитий" ФОП і жодного разу не було такого щоб не сплатив ЄСВ за себе і за найманих, хоча маю право не платити, бо розумію, що мої податки йдуть на зарплати воїнам ЗСУ і мені, Слава Богу, є за що їсти купити. Але я знаю таких які втратили все на війні - буквально ВСЕ і починають не те що з нуля, а з мінусів і їм це ЄСВ це гроші, бо якби економлять навіть на їжі. Вас така доля оминула? Так? І тепер з надутими щоками Ви судите тих хто все втратив і намагається піднятись щоб не сидіти у державі на шиї? Не судіть то і не судимі будете - чули про таке? Га?
Цікава думка , а ТОВ , ПП і інші АТ чим винні? чьому вони не звільнені? Чем одни лучше других? п.с. а как вы это отображаете в отчётности , от налоговой нету вапросов?
Сибарит написав:Наша нынешняя ситуация настолько уникальна...
свого часу пропустив, але ця публікація викликала багато питань.
що за два бюджети? ми можемо декларувати що завгодно, але бюджет один й поділ джерел фінансування на військові та цивільні - досить умовні.
Дозволю собі прокоментувати. Бюджет дійсно один. А формулювання "два бюджети" означає лише те, що ми не можемо витратити на армію та оборону більше ніж заберемо власних податків. Тобто навіть якщо у нас є гроші на рахунках (гроші донорів), і в котромусь місяці нам потрібно суттєво більше потратити на армію, то ми не можемо зробити це із тих грошей які нам дали партнери. Проте якщо ці кошти направити в економіку отримати із них податки (найпростіше це ПДВ ), то вже ці податки можна направити на потреби армії.
це надто складно, й гадаю це припущення трошки фантастичне. тим паче, що шлях - виплатити людям гроші, а вони накуплять імпорт, а з нього заплатять ПДВ - дуже довгий.
й податків все одно не вистачає. не буду наводити цифри, але так є. гадаю через це й виникла стаття - власні надходження бюджетних установ з великими сумами (хоча до кінця не розумію, як це балансується)
Shaman написав:найбільше неприйняття викликала ідея стимулювати імпорт.
Це виключно через те, що це найшвидший метод отримати податки. Так, цей метод має недоліки про які ви пишете, але як завжди у нас, ми вибираємо найменше із двох зол (с). Також як ви можете побачити Імпортне ПДВ - це дуже вагомий внесок у наш бюджет.
це не найменше зло - якщо не буде працювати економіка, то наслідки будуть поганими. й рівень сплати ПДВ не дуже відрізняється від попередніх років. з такою логікою при девалі вартість імпорту зростає, а відповідно й ПДВ теж
Shaman написав:чому ніхто не каже, що економіка - це в першу чергу й можливість людей отримувати гроші. бо за все створене всередині країни хтось отримує зп. а коли ми споживаємо імпорт - на чому будуть заробляти люди? ми їх переводимо у розряд іждівенців? й за рахунок чого вони будуть жити, пособій держави. оце нехтування економікою насправді набагато гірше ніж, здається зовні. й основний податок в надходженнях - це податок з доходів осіб. навіть зараз, при великому розміру сірих та чорних доходів - він основний. а має бути вдвічі більшим, як мінімум.
А цифри говорять про інше Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, отримано такі основні надходження: 330,4 млрд грн - податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів; 192,2 млрд грн - податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів, з яких зібрано 313,6 млрд, відшкодовано – 121,4 млрд грн; 155,1 млрд грн - податку на доходи фізичних осіб та військового збору; 139,7 млрд грн – податку на прибуток підприємств; 95,7 млрд грн - акцизного податку; 53,1 млрд грн – рентної плати за користування надрами; 27,5 млрд грн - ввізного та вивізного мита.
бо це цифри державного бюджету. я частіше дивлюся консолідований бюджет, тому там трохи інша картина.
за 10 міс 2023 в консолідованому бюджету отримано імпортного ПДВ 300 ярдів грн, а податок на доходи - 394 ярди грн. хоча в державному так 140 ярдів грн. це вже з ПДФО військових. в 2021 ПДФО за рік склало 350 ярдів грн.