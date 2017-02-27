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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 гру, 2023 23:04
Игорь написав: Shaman написав:
що за два бюджети? ми можемо декларувати що завгодно, але бюджет один .
Shaman написав:
бо це цифри державного бюджету. я частіше дивлюся консолідований бюджет, тому там трохи інша картина.
Вы не хотели понимать о чем писал Сибарит
, но мы почему-то должны понять Вас
коли я щось не розумію, я уточнюю. що саме вам незрозуміло?
й я просто не згоден, з тим, що написав Сибарит
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Додано: Пон 18 гру, 2023 00:20
cohan написав: Yuri_61 написав:
поясніть, навіщо зараз укріплювати гривню, коли президент сказав, що вибори в 2024 році не на часі?
это пока "писями по воде виляно"
есть законы, пока докУмента про отмену выборов нету, так что ждем торга по снятию с США 5-8 млрд на это дело и оголошення даты
Документа нєту і виборів нєту! І 5-8 мільярдів ні на це діло, ні на інше тожє нєту!
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Додано: Пон 18 гру, 2023 01:03
Выборы?.. А лисички взяли спички..
Демократия может быть успешной только в зрелом обществе.(с)
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Додано: Пон 18 гру, 2023 06:51
Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 863,71 млн доларів, що на 317,71 млн доларів більше ніж тижнем раніше
До нового року візьмемо планку в мільярд за тиждень, чи вже після нового?
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Додано: Пон 18 гру, 2023 09:54
Дюрі-бачі написав:
Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 863,71 млн доларів, що на 317,71 млн доларів більше ніж тижнем раніше
До нового року візьмемо планку в мільярд за тиждень, чи вже після нового?
Після нового конвертація бюджетної гривні видохнуться.
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