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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11022110231102411025>
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 23:04

  Игорь написав:
  Shaman написав:що за два бюджети? ми можемо декларувати що завгодно, але бюджет один .


  Shaman написав:бо це цифри державного бюджету. я частіше дивлюся консолідований бюджет, тому там трохи інша картина.

Вы не хотели понимать о чем писал Сибарит, но мы почему-то должны понять Вас

коли я щось не розумію, я уточнюю. що саме вам незрозуміло? :)

й я просто не згоден, з тим, що написав Сибарит
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 00:20

  cohan написав:
  Yuri_61 написав:поясніть, навіщо зараз укріплювати гривню, коли президент сказав, що вибори в 2024 році не на часі?


это пока "писями по воде виляно"
есть законы, пока докУмента про отмену выборов нету, так что ждем торга по снятию с США 5-8 млрд на это дело и оголошення даты

Документа нєту і виборів нєту! І 5-8 мільярдів ні на це діло, ні на інше тожє нєту!
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 01:03

Выборы?.. А лисички взяли спички..
Демократия может быть успешной только в зрелом обществе.(с)
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 06:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 863,71 млн доларів, що на 317,71 млн доларів більше ніж тижнем раніше

До нового року візьмемо планку в мільярд за тиждень, чи вже після нового?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 09:54

  Дюрі-бачі написав:
Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 863,71 млн доларів, що на 317,71 млн доларів більше ніж тижнем раніше

До нового року візьмемо планку в мільярд за тиждень, чи вже після нового?

Після нового конвертація бюджетної гривні видохнуться.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 11:41

  Zebra написав:
  Дюрі-бачі написав:
Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 863,71 млн доларів, що на 317,71 млн доларів більше ніж тижнем раніше

До нового року візьмемо планку в мільярд за тиждень, чи вже після нового?

Після нового конвертація бюджетної гривні видохнуться.

а донори/партнери
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 12:06

  Дюрі-бачі написав:
Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 863,71 млн доларів, що на 317,71 млн доларів більше ніж тижнем раніше

До нового року візьмемо планку в мільярд за тиждень, чи вже після нового?

НБУ наполегливо проти вітру, але якщо шукати якусь закономірність, то на цей тиждень мали би знизити темпи продажу валюти:
Зображення
https://delo.ua/finance/grivnya-sukaje- ... ol-427343/
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 12:19

  Ой+ написав:НБУ наполегливо проти вітру, але якщо шукати якусь закономірність, то на цей тиждень мали би знизити темпи продажу валюти

Конечно, лысый-волосатый в пяти точках прослеживается, но если, наоборот, продаст ещё больше, наверняка тоже можно будет пояснить, что три волны ритмов совпали с положением Венеры :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 14:06

  Ой+ написав:
  Дюрі-бачі написав:
Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 863,71 млн доларів, що на 317,71 млн доларів більше ніж тижнем раніше

До нового року візьмемо планку в мільярд за тиждень, чи вже після нового?

НБУ наполегливо проти вітру, але якщо шукати якусь закономірність, то на цей тиждень мали би знизити темпи продажу валюти:
Зображення
https://delo.ua/finance/grivnya-sukaje- ... ol-427343/

На стыке двух годов (уходящего и нового) - всегда повышается спрос на безналичную валюту...
Если не повышается, то это, как правило исключение.

На наличном USD - уходим в стабильный флет.
До Нового Года - практически будем на том же (стабильном) уровне.
Как-то так...
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 14:19

  Zebra написав:Після нового конвертація бюджетної гривні видохнуться.

А вона є, та бюджетна гривня? Щось погано її видно...
sergey_sryvkin
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