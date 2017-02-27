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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11022110231102411025
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 14:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Victor8 написав:Если ..., то это, как правило исключение

Плюс за одну только прелестную формулировку! Только в ней перед последним словом какой-то знак препинания просится. То ли запятая, то ли дефис.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 14:30

  sergey_sryvkin написав:
  Zebra написав:Після нового конвертація бюджетної гривні видохнуться.

А вона є, та бюджетна гривня? Щось погано її видно...

трошки є, але не так щоб багато. в грудні бюджет вкинув в банки 95 ярдів грн проти 117 ярдів у листопаді.

але загалом ці суми не критичні. зміна курсу я гадаю більше залежить від методики продажу НБУ. хтось працює з міжбанком, може сказати, змінилася методика продажів НБУ чи ні? й взагалі, НБУ продає як гравець, тобто виставляє валюту на продаж незалежно не від чого - чи лише закриває дефіцит валюти? гадаю від цього теж залежить рух курсу
Shaman
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