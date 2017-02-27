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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11022110231102411025
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 14:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Victor8 написав:Если ..., то это, как правило исключение

Плюс за одну только прелестную формулировку! Только в ней перед последним словом какой-то знак препинания просится. То ли запятая, то ли дефис.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 14:30

  sergey_sryvkin написав:
  Zebra написав:Після нового конвертація бюджетної гривні видохнуться.

А вона є, та бюджетна гривня? Щось погано її видно...

трошки є, але не так щоб багато. в грудні бюджет вкинув в банки 95 ярдів грн проти 117 ярдів у листопаді.

але загалом ці суми не критичні. зміна курсу я гадаю більше залежить від методики продажу НБУ. хтось працює з міжбанком, може сказати, змінилася методика продажів НБУ чи ні? й взагалі, НБУ продає як гравець, тобто виставляє валюту на продаж незалежно не від чого - чи лише закриває дефіцит валюти? гадаю від цього теж залежить рух курсу
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 16:38

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................18.12.2023...........19.12.2023
дата розрахунку.................15.12.2023............18.12.2023
Євро....................................40,5122.................40,5918
Долар США.........................37,0211.................37,1924...+0.46%

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
18.12.2023.......................37,1808

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0914 (на прошлой сессии 1.0943) -0.27%

Сегодня не только стартовали котировками выше пятничных, но и в начале сессии продолжался достаточно интенсивный рост.
В итоге, справочный курс оказался выше действующего официального на солидные 16 копеек.
С полей доносились вести о крайне скудном предложении. Обороты, вроде, соответствуют норме.
Еще до полудня регулятору удалось стабилизировать рынок, рост прекратился. Новый официальный курс добавил к справочному только чуть больше копейки.
Прирост официального курса за сессию составил 17.13 копейки.

Статистика МБ подтвердила серьезный всплеск клиентского спроса в четверг. В пятницу интервенции были скромными.

Индекс доллара DXY в 15-00 102.52 (на прошлой сессии 102.19)
В пятницу вечером доллар немного подрос, а после этого достаточно стабилен.
......................................................................
  Дюрі-бачі написав:
Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 863,71 млн доларів, що на 317,71 млн доларів більше ніж тижнем раніше

До нового року візьмемо планку в мільярд за тиждень, чи вже після нового?

Уже брали. В первую неделю октября продали 1 163,74 млн.
А чем так примечательна эта цифра?

  Shaman написав:НБУ продає як гравець, тобто виставляє валюту на продаж незалежно не від чого - чи лише закриває дефіцит валюти?

Непосредственно в торгах не участвую, но, насколько можно понять по проникающей наружу информации, НБУ теперь выставляет собственные котировки очень редко, только в исключительных случаях. В основном, работает, закрывая заявки на покупку.

ЗЫ Сводка будет чуть позже.
Востаннє редагувалось Сибарит в Пон 18 гру, 2023 16:54, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 16:47

  flyman написав:а донори/партнери

Я читав новину як світовий банк нещодавно налив 1.5 млрд доларів гранту. Вони там один одного підстрахують.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 16:59

Перестаньте купувати нові айфони і авто, інакше економіка зробить болючі висновки дуже швидко, – Міністр фінансів Марченко.

За його словами, перехід України на військові рейки неможливий, якщо не запровадити жорстких обмежень для всього суспільства. Бо зараз українці купують переважно імпортні товари.

https://lb.ua/news/2023/12/15/589179_se ... shcho.html
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 17:19

  Xenon написав:
Перестаньте купувати нові айфони і авто, інакше економіка зробить болючі висновки дуже швидко, – Міністр фінансів Марченко.

За його словами, перехід України на військові рейки неможливий, якщо не запровадити жорстких обмежень для всього суспільства. Бо зараз українці купують переважно імпортні товари.

https://lb.ua/news/2023/12/15/589179_se ... shcho.html

З корисного там лише коментарі.
копейка
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 17:31

  Xenon написав:
Перестаньте купувати нові айфони і авто, інакше економіка зробить болючі висновки дуже швидко, – Міністр фінансів Марченко.

За його словами, перехід України на військові рейки неможливий, якщо не запровадити жорстких обмежень для всього суспільства. Бо зараз українці купують переважно імпортні товари.

https://lb.ua/news/2023/12/15/589179_se ... shcho.html

все це легко керується податками, але побудували економіку та податкову модель залежну від імпорту і тепер важко вистрілити самому собі в ногу...
bamper
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 17:42

  bamper написав:
  Xenon написав:
Перестаньте купувати нові айфони і авто, інакше економіка зробить болючі висновки дуже швидко, – Міністр фінансів Марченко.

За його словами, перехід України на військові рейки неможливий, якщо не запровадити жорстких обмежень для всього суспільства. Бо зараз українці купують переважно імпортні товари.

https://lb.ua/news/2023/12/15/589179_se ... shcho.html

все це легко керується податками, але побудували економіку та податкову модель залежну від імпорту і тепер важко вистрілити самому собі в ногу...

Від шкарпеток до верстатів - все імпортне. При відсутності свого виробництва майже всього, крім "Олейни" та дарницького вітаміну С, обкладення податками призведе до чого? Буде сірий/чорний імпорт, ріст цін на все в рази.
Народєц нє тот попался - купуючи айфони, завалили баланс...
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 17:51

  Zebra написав:
  flyman написав:а донори/партнери

Я читав новину як світовий банк нещодавно налив 1.5 млрд доларів гранту. Вони там один одного підстрахують.

1,5 млрд USD - хорошая сумма, но все же маловата, как для Украины, в нынешних условиях.

Наша цель 5,0 - 7,0 млрд USD в месяц от зарубежных партнеров. Минимум!
А лучше - 10,0 - 15,0 млрд USD в месяц.
Тогда, даже я поверю в курс 34,00...
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 17:58

  whois2010 написав:Від шкарпеток до верстатів - все імпортне. При відсутності свого виробництва майже всього, крім "Олейни" та дарницького вітаміну С, обкладення податками призведе до чого? Буде сірий/чорний імпорт, ріст цін на все в рази.
Народєц нє тот попался - купуючи айфони, завалили баланс...

ніхто не забороняє завозити шкарпетки та верстати.
а ось телефони вартість більше $300 можна оподатковувати податком 100% (наприклад). те саме з авто чи іншою технікою.
сірий імпорт вирішується нормально працюючою митницею.
bamper
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