А курс летить, не зупинить...
Міжбанк зупиниться на мить...
Та знову догори!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 гру, 2023 18:08
А курс летить, не зупинить...
Міжбанк зупиниться на мить...
Та знову догори!
Додано: Пон 18 гру, 2023 18:09
Финансовая сводка за прошедшую неделю
Чистое привлечение 3-месячных депосертификатов составило 10.688 млрд. грн. (неделей ранее погашение 11.166 млрд. грн.).
По итогам двухнедельного цикла объем депосертификатов сократился, но совсем чуть-чуть. Результат значительно оптимистичней, чем в прошлом цикле, он говорит о сохранении интереса к этому инструменту.
В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 31.891 млрд. грн. (неделей ранее 20.461 млрд. грн.)
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 42.579 млрд. грн, (неделей ранее 9.295 млрд. грн)
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 1455.176 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна. По последним неподтвержденным данным можно ориентироваться примерно на 7 млрд. грн. в месяц.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 573.28 млрд. грн. (неделей ранее 570.13 млрд. грн.)
Несмотря на приличный объем изъятой из оборота гривны, остатки на коррсчетах все же немного выросли. Похоже, это уже сказываются предновогодние бюджетные расходы.
Расходы казначейства превысили доходы на 51.842 млрд. грн. (неделей ранее 40.802 млрд. грн.)
Расходы выше средних, но пока ничего экстраординарного.
За неделю было обналичено 7.691 млрд. грн. (неделей ранее 8.342 млрд. грн.)
Чуть меньше, чем неделей ранее, но все равно очень много. Похоже, народ начинает копить наличку на подарки.
Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 1,20;
Продал – 863,71.
Это третий результат за год. Обусловлен он появлением покупателя, который раз в несколько недель берет по 200 млн. Предположение, что это кто-то один становится все более обоснованным из-за очень похожей картины на торгах. Без него результат не был бы впечатляющим.
Ничего особо плохого, как и ничего особо хорошего неделя не принесла. Появилось только ощущение приближения Нового Года.
Додано: Пон 18 гру, 2023 18:11
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Але готівковий не поспішає.
Додано: Пон 18 гру, 2023 18:53
Додано: Пон 18 гру, 2023 19:05
Хвилинка графоманії ШІ chat.openai.com
У степу трави вітер гойдає,
Долар в обіймах часу гравітує.
На фінансовому полі танцює,
Курсом судьби в Україні манітує.
Літають цифри, мов пернаті слова,
На економічних крилах плавають вгору.
Долар, наче птах, в небеса прагне,
Спостерігаємо ми – він не стримується.
Опускається, мов сокіл у політі,
Коливається, наче лист на вітрі.
Курс долара – це відгук країни,
На гривні своїй тримаємо утробу.
У купюрах та монетах таємниця схована,
Вони розповідають про фінансові віхи.
Курс долара – це не лише цифри,
А різнобарв'я економічної річиці.
У доларовому танці розуміємо ми,
Як важливо тримати стійкість в житті.
Але, можливо, час змінить ті тенденції,
І валютний вітер поверне гривні в силі.
Так нехай же курс долара буде стабільним,
А майбутнє несе нам щасливі тенденції.
Бо в Україні в серці великий патріотизм,
І гривня, мов герой, тримається в боротьбі.
Додано: Пон 18 гру, 2023 19:06
Я просто офігів від того, коли у 2022 році скасували мито на ввезення авто - скільки завезли автівок до скасування в ЗСУ пішло 10-20% не більше. І якщо в ЗСУ завозилмся автівки по 5к, то дуже багато хто тягнув собі автівки по 15-20 к і більше.
Додано: Пон 18 гру, 2023 19:14
ФОПи та ЄСВ
це які групи звільнені - можна посилання на першоджерело, плз?
бо я на 3-й групі справно закидаю понад 4К грн щоквартала
Додано: Пон 18 гру, 2023 19:22
AFed
Сплата добровільна.
Додано: Пон 18 гру, 2023 19:22
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