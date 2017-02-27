Додано: Пон 18 гру, 2023 18:09

Чистое привлечение 3-месячных депосертификатов составило 10.688 млрд. грн. (неделей ранее погашение 11.166 млрд. грн.).

По итогам двухнедельного цикла объем депосертификатов сократился, но совсем чуть-чуть. Результат значительно оптимистичней, чем в прошлом цикле, он говорит о сохранении интереса к этому инструменту.



В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 31.891 млрд. грн. (неделей ранее 20.461 млрд. грн.)



Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 42.579 млрд. грн, (неделей ранее 9.295 млрд. грн)



С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 1455.176 млрд. грн.

Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна. По последним неподтвержденным данным можно ориентироваться примерно на 7 млрд. грн. в месяц.



Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 573.28 млрд. грн. (неделей ранее 570.13 млрд. грн.)

Несмотря на приличный объем изъятой из оборота гривны, остатки на коррсчетах все же немного выросли. Похоже, это уже сказываются предновогодние бюджетные расходы.



Расходы казначейства превысили доходы на 51.842 млрд. грн. (неделей ранее 40.802 млрд. грн.)

Расходы выше средних, но пока ничего экстраординарного.



За неделю было обналичено 7.691 млрд. грн. (неделей ранее 8.342 млрд. грн.)

Чуть меньше, чем неделей ранее, но все равно очень много. Похоже, народ начинает копить наличку на подарки.



Результаты интервенций НБУ за неделю:

Купил – 1,20;

Продал – 863,71.

Это третий результат за год. Обусловлен он появлением покупателя, который раз в несколько недель берет по 200 млн. Предположение, что это кто-то один становится все более обоснованным из-за очень похожей картины на торгах. Без него результат не был бы впечатляющим.



Ничего особо плохого, как и ничего особо хорошего неделя не принесла. Появилось только ощущение приближения Нового Года.