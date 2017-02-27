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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 18 гру, 2023 20:25
bamper написав:На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанкуhttps://www.epravda.com.ua/news/2023/12/18/707838/
Закордонна продукція:
97% Одяг та взуття
79% Косметика, побутова хімія
63% Фарма
87% Електроніка
зато як ми гарно співаємо
А звідки ця цитата? За посиланням лише
Понад 77% всіх витрат українців приходяться на продукти харчування, "одяг та взуття", а також "кафе, готелі та ресторани".
Це показав аналіз даних мережі терміналів Приватбанку, йдеться у відео ЕП.
Інша частка витрат приходиться на категорії "косметика, парфумерія побутова хімія", "ліки", "електроніка" та "паливо".
Загальна структура співвідношення витрат виглядає наступним чином:
Продукти харчування - 44,6%
Одяг, взуття - 25,2%
Кафе, готелі, ресторани - 7,7%
Косметика, парфумерія побутова хімія - 6,8%
Ліки - 5,8%
Електроніка - 5%
Паливо - 4,7%
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sergey_sryvkin
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Додано: Пон 18 гру, 2023 20:28
https://youtu.be/RLKipQhs_Qw?si=mOcOOKYEUEiGeh3l&t=421
sergey_sryvkin написав: bamper написав:На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанкуhttps://www.epravda.com.ua/news/2023/12/18/707838/
Закордонна продукція:
97% Одяг та взуття
79% Косметика, побутова хімія
63% Фарма
87% Електроніка
зато як ми гарно співаємо
А звідки ця цитата? За посиланням лише
Понад 77% всіх витрат українців приходяться на продукти харчування, "одяг та взуття", а також "кафе, готелі та ресторани".
Це показав аналіз даних мережі терміналів Приватбанку, йдеться у відео ЕП.
Інша частка витрат приходиться на категорії "косметика, парфумерія побутова хімія", "ліки", "електроніка" та "паливо".
Загальна структура співвідношення витрат виглядає наступним чином:
Продукти харчування - 44,6%
Одяг, взуття - 25,2%
Кафе, готелі, ресторани - 7,7%
Косметика, парфумерія побутова хімія - 6,8%
Ліки - 5,8%
Електроніка - 5%
Паливо - 4,7%
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bamper
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