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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11024110251102611027
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 20:25

  bamper написав:На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
https://www.epravda.com.ua/news/2023/12/18/707838/

Закордонна продукція:
97% Одяг та взуття
79% Косметика, побутова хімія
63% Фарма
87% Електроніка


зато як ми гарно співаємо :lol:

А звідки ця цитата? За посиланням лише
Понад 77% всіх витрат українців приходяться на продукти харчування, "одяг та взуття", а також "кафе, готелі та ресторани".

Це показав аналіз даних мережі терміналів Приватбанку, йдеться у відео ЕП.

Інша частка витрат приходиться на категорії "косметика, парфумерія побутова хімія", "ліки", "електроніка" та "паливо".

Загальна структура співвідношення витрат виглядає наступним чином:

Продукти харчування - 44,6%
Одяг, взуття - 25,2%
Кафе, готелі, ресторани - 7,7%
Косметика, парфумерія побутова хімія - 6,8%
Ліки - 5,8%
Електроніка - 5%
Паливо - 4,7%
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 20:28

  sergey_sryvkin написав:
  bamper написав:На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
https://www.epravda.com.ua/news/2023/12/18/707838/

Закордонна продукція:
97% Одяг та взуття
79% Косметика, побутова хімія
63% Фарма
87% Електроніка


зато як ми гарно співаємо :lol:

А звідки ця цитата? За посиланням лише
Понад 77% всіх витрат українців приходяться на продукти харчування, "одяг та взуття", а також "кафе, готелі та ресторани".

Це показав аналіз даних мережі терміналів Приватбанку, йдеться у відео ЕП.

Інша частка витрат приходиться на категорії "косметика, парфумерія побутова хімія", "ліки", "електроніка" та "паливо".

Загальна структура співвідношення витрат виглядає наступним чином:

Продукти харчування - 44,6%
Одяг, взуття - 25,2%
Кафе, готелі, ресторани - 7,7%
Косметика, парфумерія побутова хімія - 6,8%
Ліки - 5,8%
Електроніка - 5%
Паливо - 4,7%

https://youtu.be/RLKipQhs_Qw?si=mOcOOKYEUEiGeh3l&t=421
bamper
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