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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11024110251102611027
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 20:25

  bamper написав:На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
https://www.epravda.com.ua/news/2023/12/18/707838/

Закордонна продукція:
97% Одяг та взуття
79% Косметика, побутова хімія
63% Фарма
87% Електроніка


зато як ми гарно співаємо :lol:

А звідки ця цитата? За посиланням лише
Понад 77% всіх витрат українців приходяться на продукти харчування, "одяг та взуття", а також "кафе, готелі та ресторани".

Це показав аналіз даних мережі терміналів Приватбанку, йдеться у відео ЕП.

Інша частка витрат приходиться на категорії "косметика, парфумерія побутова хімія", "ліки", "електроніка" та "паливо".

Загальна структура співвідношення витрат виглядає наступним чином:

Продукти харчування - 44,6%
Одяг, взуття - 25,2%
Кафе, готелі, ресторани - 7,7%
Косметика, парфумерія побутова хімія - 6,8%
Ліки - 5,8%
Електроніка - 5%
Паливо - 4,7%
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 20:28

  sergey_sryvkin написав:
  bamper написав:На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
https://www.epravda.com.ua/news/2023/12/18/707838/

Закордонна продукція:
97% Одяг та взуття
79% Косметика, побутова хімія
63% Фарма
87% Електроніка


зато як ми гарно співаємо :lol:

А звідки ця цитата? За посиланням лише
Понад 77% всіх витрат українців приходяться на продукти харчування, "одяг та взуття", а також "кафе, готелі та ресторани".

Це показав аналіз даних мережі терміналів Приватбанку, йдеться у відео ЕП.

Інша частка витрат приходиться на категорії "косметика, парфумерія побутова хімія", "ліки", "електроніка" та "паливо".

Загальна структура співвідношення витрат виглядає наступним чином:

Продукти харчування - 44,6%
Одяг, взуття - 25,2%
Кафе, готелі, ресторани - 7,7%
Косметика, парфумерія побутова хімія - 6,8%
Ліки - 5,8%
Електроніка - 5%
Паливо - 4,7%

https://youtu.be/RLKipQhs_Qw?si=mOcOOKYEUEiGeh3l&t=421
bamper
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 21:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

дві новини, два світи:
"На жаль, не всі платники, що оперують сервісами для дорослих, однаково відповідально ставляться до оподаткування. Компанія, яка оперує сайтом PornHub, ухиляється від реєстрації, у звʼязку з чим до неї був застосований штраф в розмірі 5543 дол. США", - зазначив Гетманцев.

Обсяг тіньового ринку сигарет в Україні у 2023 році складає 7,062 млрд штук.
Оцінка несплачених податків у бюджет України - 23,500 млрд грн.


одразу видно де пан Гетманцев проводить більшу частину свого робочого дня :lol:

лінки:
https://www.epravda.com.ua/news/2023/12/18/707828/
https://www.epravda.com.ua/news/2023/12/18/707824/
bamper
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 21:53

  Victor8 написав:
  Zebra написав:
  flyman написав:а донори/партнери

Я читав новину як світовий банк нещодавно налив 1.5 млрд доларів гранту. Вони там один одного підстрахують.

1,5 млрд USD - хорошая сумма, но все же маловата, как для Украины, в нынешних условиях.

Наша цель 5,0 - 7,0 млрд USD в месяц от зарубежных партнеров. Минимум!
А лучше - 10,0 - 15,0 млрд USD в месяц.
Тогда, даже я поверю в курс 34,00...

Если бы ни гроша не давали, а в эквиваленте оружием и боеприпасами по полной - ещё в 2022 Путин бы обосрался. А так это просто херня. Сильпо загляни в тележки - по пачке-две хамона. Обжиралово, новые автомобили, тянучки в областном центре, запарковаться у ТЦ уже проблематично, чего не было до войны, бывшие члены ОПЗЖ выписывают себе за счёт американских налогоплательщиков 100% премии, это бред. Деньги идут не туда, поэтому мой прогноз в силе. Я сразу понял что нас ждёт. Это подачки жертве. Не более. Тупорылая левацкая идеология современного Запада, найти жертву и кормить ее.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 21:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zebra написав:Если бы ни гроша не давали, а в эквиваленте оружием - ещё в 2022 Путин бы обосрался. А так это просто херня. Сильпо загляни в тележки - по пачке-две хамона. Обжиралово, новые автомобили, тянучки в областном центре, запарковаться у ТЦ уже проблематично, чего не был до войны, бывшие члены ОПЗЖ выписывают себе за счёт американских налогоплательщиков 100% премии, это бред. Деньги идут не туда, поэтому мой прогноз в силе. Я сразу понял что нас ждёт. Это подачки жертве. Не более. Тупорылая левацкая идеология Запада, найти жертву и кормить ее.

Тутечки на гілці також популярна ідея, що ретельно жуючи їжу ти допомагаєш суспільству, а ще всіляким споживанням та бруківками десь на закапелках. Ну що ж, кожен коваль свого щастя. Чи нещастя.
І про структуру витрат:
Громадяни України стали більше користуватися кредитними картами для щоденних витрат на їжу.
Детально: П'ять найбільших категорій витрат за кредитними картками - це "Супермаркети і продукти" - до 25% від загального обсягу витрат, а також "АЗС", "Дім і ремонт", "Ресторани, кафе, бари", "Аптеки" - до 20% від загального обсягу витрат.
Цитата члена правління ПриватБанку з роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка: "У частини клієнтів спостерігається зниження рівня доходу і збільшення витрат сімейного бюджету на базові потреби через зростання цін на їжу, пальне, ліки".
Деталі: наразі відбулося зміщення категорій: замість купівлі електроніки, меблів та інших товарів для дому, українці все більше використовують свої кредитки для щоденних покупок, зокрема продуктів харчування. Банкіри пояснюють це погіршенням купівельних настроїв і зниженням їхньої купівельної спроможності. https://ubr.ua/uk/ukraine-and-world-uk/ ... tnye-dengi
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 22:40

  Zebra написав:
  Victor8 написав:Наша цель 5,0 - 7,0 млрд USD в месяц от зарубежных партнеров. Минимум!
А лучше - 10,0 - 15,0 млрд USD в месяц.
Тогда, даже я поверю в курс 34,00...

Если бы ни гроша не давали, а в эквиваленте оружием и боеприпасами по полной - ещё в 2022 Путин бы обосрался. А так это просто херня. Сильпо загляни в тележки - по пачке-две хамона. Обжиралово, новые автомобили, тянучки в областном центре, запарковаться у ТЦ уже проблематично, чего не было до войны, бывшие члены ОПЗЖ выписывают себе за счёт американских налогоплательщиков 100% премии, это бред. Деньги идут не туда, поэтому мой прогноз в силе. Я сразу понял что нас ждёт. Это подачки жертве. Не более. Тупорылая левацкая идеология современного Запада, найти жертву и кормить ее.

Для бенефіціарів це не більше ніж втілення ідіології використання населення патологічно байдужого до свого знищення з технологіями Заходу у своїх цілях.
І на тлі подібного упустити престиж країни до рівня настирливого прохача це не просто "дешево".
Потрібно піти далі. Стати на задоволення інших країн, подібна роль ручної дрезини, мабуть, прерогативна складова мети вступу до ЄС раціоналізаторів і реформаторів. Тут не складно прогнозувати наслідки такої гри.
Прораб
 
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