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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11024110251102611027
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 20:25

  bamper написав:На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
https://www.epravda.com.ua/news/2023/12/18/707838/

Закордонна продукція:
97% Одяг та взуття
79% Косметика, побутова хімія
63% Фарма
87% Електроніка


зато як ми гарно співаємо :lol:

А звідки ця цитата? За посиланням лише
Понад 77% всіх витрат українців приходяться на продукти харчування, "одяг та взуття", а також "кафе, готелі та ресторани".

Це показав аналіз даних мережі терміналів Приватбанку, йдеться у відео ЕП.

Інша частка витрат приходиться на категорії "косметика, парфумерія побутова хімія", "ліки", "електроніка" та "паливо".

Загальна структура співвідношення витрат виглядає наступним чином:

Продукти харчування - 44,6%
Одяг, взуття - 25,2%
Кафе, готелі, ресторани - 7,7%
Косметика, парфумерія побутова хімія - 6,8%
Ліки - 5,8%
Електроніка - 5%
Паливо - 4,7%
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 20:28

  sergey_sryvkin написав:
  bamper написав:На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
https://www.epravda.com.ua/news/2023/12/18/707838/

Закордонна продукція:
97% Одяг та взуття
79% Косметика, побутова хімія
63% Фарма
87% Електроніка


зато як ми гарно співаємо :lol:

А звідки ця цитата? За посиланням лише
Понад 77% всіх витрат українців приходяться на продукти харчування, "одяг та взуття", а також "кафе, готелі та ресторани".

Це показав аналіз даних мережі терміналів Приватбанку, йдеться у відео ЕП.

Інша частка витрат приходиться на категорії "косметика, парфумерія побутова хімія", "ліки", "електроніка" та "паливо".

Загальна структура співвідношення витрат виглядає наступним чином:

Продукти харчування - 44,6%
Одяг, взуття - 25,2%
Кафе, готелі, ресторани - 7,7%
Косметика, парфумерія побутова хімія - 6,8%
Ліки - 5,8%
Електроніка - 5%
Паливо - 4,7%

https://youtu.be/RLKipQhs_Qw?si=mOcOOKYEUEiGeh3l&t=421
bamper
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 21:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

дві новини, два світи:
"На жаль, не всі платники, що оперують сервісами для дорослих, однаково відповідально ставляться до оподаткування. Компанія, яка оперує сайтом PornHub, ухиляється від реєстрації, у звʼязку з чим до неї був застосований штраф в розмірі 5543 дол. США", - зазначив Гетманцев.

Обсяг тіньового ринку сигарет в Україні у 2023 році складає 7,062 млрд штук.
Оцінка несплачених податків у бюджет України - 23,500 млрд грн.


одразу видно де пан Гетманцев проводить більшу частину свого робочого дня :lol:

лінки:
https://www.epravda.com.ua/news/2023/12/18/707828/
https://www.epravda.com.ua/news/2023/12/18/707824/
bamper
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 00:28

  AFed написав:
  Vert написав:Так, все вірно. Податок на доходи фізичних осіб ніколи не був основним джерелом надходження бюджету. Бюджет наповнюється в першу чергу непрямими податками. ПДВ, мита, акцизи - наше всьо.

Доречі, вже другий рік війни, а ФОПи досі звільненні від сплати ЄСВ, не зрозуміло чому західні партнери повинні фінансувати цей банкет, якщо ми навіть не повернули досі довоєнні податки.


це які групи звільнені - можна посилання на першоджерело, плз?
бо я на 3-й групі справно закидаю понад 4К грн щоквартала

опціонально, але якщо не платиш, стаж не йде
flyman
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