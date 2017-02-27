Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 гру, 2023 20:25
bamper написав: На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку https://www.epravda.com.ua/news/2023/12/18/707838/ Закордонна продукція: 97% Одяг та взуття 79% Косметика, побутова хімія 63% Фарма 87% Електроніка
зато як ми гарно співаємо
А звідки ця цитата? За посиланням лише
Понад 77% всіх витрат українців приходяться на продукти харчування, "одяг та взуття", а також "кафе, готелі та ресторани".
Це показав аналіз даних мережі терміналів Приватбанку, йдеться у відео ЕП. Інша частка витрат приходиться на категорії "косметика, парфумерія побутова хімія", "ліки", "електроніка" та "паливо". Загальна структура співвідношення витрат виглядає наступним чином: Продукти харчування - 44,6% Одяг, взуття - 25,2% Кафе, готелі, ресторани - 7,7% Косметика, парфумерія побутова хімія - 6,8% Ліки - 5,8% Електроніка - 5% Паливо - 4,7%
sergey_sryvkin
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Додано: Пон 18 гру, 2023 20:28
sergey_sryvkin написав: bamper написав: На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку https://www.epravda.com.ua/news/2023/12/18/707838/ Закордонна продукція: 97% Одяг та взуття 79% Косметика, побутова хімія 63% Фарма 87% Електроніка
зато як ми гарно співаємо
А звідки ця цитата? За посиланням лише
Понад 77% всіх витрат українців приходяться на продукти харчування, "одяг та взуття", а також "кафе, готелі та ресторани".
Це показав аналіз даних мережі терміналів Приватбанку, йдеться у відео ЕП. Інша частка витрат приходиться на категорії "косметика, парфумерія побутова хімія", "ліки", "електроніка" та "паливо". Загальна структура співвідношення витрат виглядає наступним чином: Продукти харчування - 44,6% Одяг, взуття - 25,2% Кафе, готелі, ресторани - 7,7% Косметика, парфумерія побутова хімія - 6,8% Ліки - 5,8% Електроніка - 5% Паливо - 4,7% https://youtu.be/RLKipQhs_Qw?si=mOcOOKYEUEiGeh3l&t=421
bamper
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Додано: Пон 18 гру, 2023 21:12
дві новини, два світи:
"На жаль, не всі платники, що оперують сервісами для дорослих, однаково відповідально ставляться до оподаткування. Компанія, яка оперує сайтом PornHub, ухиляється від реєстрації, у звʼязку з чим до неї
був застосований штраф в розмірі 5543 дол. США", - зазначив Гетманцев.
Обсяг тіньового ринку сигарет в Україні у 2023 році складає 7,062 млрд штук.
Оцінка несплачених податків у бюджет України - 23,500 млрд грн.
одразу видно де пан Гетманцев проводить більшу частину свого робочого дня
лінки:
https://www.epravda.com.ua/news/2023/12/18/707828/ https://www.epravda.com.ua/news/2023/12/18/707824/
bamper
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Додано: Вів 19 гру, 2023 00:28
AFed написав: Vert написав:
Так, все вірно. Податок на доходи фізичних осіб ніколи не був основним джерелом надходження бюджету. Бюджет наповнюється в першу чергу непрямими податками. ПДВ, мита, акцизи - наше всьо.
Доречі, вже другий рік війни, а ФОПи досі звільненні від сплати ЄСВ, не зрозуміло чому західні партнери повинні фінансувати цей банкет, якщо ми навіть не повернули досі довоєнні податки.
це які групи звільнені - можна посилання на першоджерело, плз?
бо я на 3-й групі справно закидаю понад 4К грн щоквартала
опціонально, але якщо не платиш, стаж не йде
flyman
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