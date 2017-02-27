"На жаль, не всі платники, що оперують сервісами для дорослих, однаково відповідально ставляться до оподаткування. Компанія, яка оперує сайтом PornHub, ухиляється від реєстрації, у звʼязку з чим до неї був застосований штраф в розмірі 5543 дол. США", - зазначив Гетманцев.
Обсяг тіньового ринку сигарет в Україні у 2023 році складає 7,062 млрд штук. Оцінка несплачених податків у бюджет України - 23,500 млрд грн.
одразу видно де пан Гетманцев проводить більшу частину свого робочого дня
Сибарит написав:Непосредственно в торгах не участвую, но, насколько можно понять по проникающей наружу информации, НБУ теперь выставляет собственные котировки очень редко, только в исключительных случаях. В основном, работает, закрывая заявки на покупку.
Можно сказать, вообще не выставляет оффера. Работает исключительно по заливке бидов (т.е. непосредственно по заявкам покупателей). Вчера продавал неплохо, особенно в обед, но просто спрос вырос.
Сибарит написав:Непосредственно в торгах не участвую, но, насколько можно понять по проникающей наружу информации, НБУ теперь выставляет собственные котировки очень редко, только в исключительных случаях. В основном, работает, закрывая заявки на покупку.
Можно сказать, вообще не выставляет оффера. Работает исключительно по заливке бидов (т.е. непосредственно по заявкам покупателей). Вчера продавал неплохо, особенно в обед, но просто спрос вырос.
А теперь скажите мне (и всем) вы, сведущие, зачем было продавливать курс до 36 в октябре-ноябре чтобы теперь лить по 37,2 без меры??