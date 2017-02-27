"На жаль, не всі платники, що оперують сервісами для дорослих, однаково відповідально ставляться до оподаткування. Компанія, яка оперує сайтом PornHub, ухиляється від реєстрації, у звʼязку з чим до неї був застосований штраф в розмірі 5543 дол. США", - зазначив Гетманцев.
Обсяг тіньового ринку сигарет в Україні у 2023 році складає 7,062 млрд штук. Оцінка несплачених податків у бюджет України - 23,500 млрд грн.
одразу видно де пан Гетманцев проводить більшу частину свого робочого дня
Сибарит написав:Непосредственно в торгах не участвую, но, насколько можно понять по проникающей наружу информации, НБУ теперь выставляет собственные котировки очень редко, только в исключительных случаях. В основном, работает, закрывая заявки на покупку.
Можно сказать, вообще не выставляет оффера. Работает исключительно по заливке бидов (т.е. непосредственно по заявкам покупателей). Вчера продавал неплохо, особенно в обед, но просто спрос вырос.
Сибарит написав:Непосредственно в торгах не участвую, но, насколько можно понять по проникающей наружу информации, НБУ теперь выставляет собственные котировки очень редко, только в исключительных случаях. В основном, работает, закрывая заявки на покупку.
Можно сказать, вообще не выставляет оффера. Работает исключительно по заливке бидов (т.е. непосредственно по заявкам покупателей). Вчера продавал неплохо, особенно в обед, но просто спрос вырос.
А теперь скажите мне (и всем) вы, сведущие, зачем было продавливать курс до 36 в октябре-ноябре чтобы теперь лить по 37,2 без меры??
нбу не нужна гривна, ни по какой цене, от слова совсем, он её научился печатать "безопасно". нбу превентивно укрепил гривну, свой собственный главный инструмент, благо была такая возможность. сушить гривну тарифами и зажимать доллар - наше всё. стагнация-с... 70% доходов тратится на еду и одежду (44.6% + 25.2% = 69.8%), как животные какие-то. а танки и ракеты пастухам дают по бартеру на кровь и остатки активов