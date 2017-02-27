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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11025110261102711028>
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 20:25

  bamper написав:На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
https://www.epravda.com.ua/news/2023/12/18/707838/

Закордонна продукція:
97% Одяг та взуття
79% Косметика, побутова хімія
63% Фарма
87% Електроніка


зато як ми гарно співаємо :lol:

А звідки ця цитата? За посиланням лише
Понад 77% всіх витрат українців приходяться на продукти харчування, "одяг та взуття", а також "кафе, готелі та ресторани".

Це показав аналіз даних мережі терміналів Приватбанку, йдеться у відео ЕП.

Інша частка витрат приходиться на категорії "косметика, парфумерія побутова хімія", "ліки", "електроніка" та "паливо".

Загальна структура співвідношення витрат виглядає наступним чином:

Продукти харчування - 44,6%
Одяг, взуття - 25,2%
Кафе, готелі, ресторани - 7,7%
Косметика, парфумерія побутова хімія - 6,8%
Ліки - 5,8%
Електроніка - 5%
Паливо - 4,7%
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 20:28

  sergey_sryvkin написав:
  bamper написав:На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
https://www.epravda.com.ua/news/2023/12/18/707838/

Закордонна продукція:
97% Одяг та взуття
79% Косметика, побутова хімія
63% Фарма
87% Електроніка


зато як ми гарно співаємо :lol:

А звідки ця цитата? За посиланням лише
Понад 77% всіх витрат українців приходяться на продукти харчування, "одяг та взуття", а також "кафе, готелі та ресторани".

Це показав аналіз даних мережі терміналів Приватбанку, йдеться у відео ЕП.

Інша частка витрат приходиться на категорії "косметика, парфумерія побутова хімія", "ліки", "електроніка" та "паливо".

Загальна структура співвідношення витрат виглядає наступним чином:

Продукти харчування - 44,6%
Одяг, взуття - 25,2%
Кафе, готелі, ресторани - 7,7%
Косметика, парфумерія побутова хімія - 6,8%
Ліки - 5,8%
Електроніка - 5%
Паливо - 4,7%

https://youtu.be/RLKipQhs_Qw?si=mOcOOKYEUEiGeh3l&t=421
bamper
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 21:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

дві новини, два світи:
"На жаль, не всі платники, що оперують сервісами для дорослих, однаково відповідально ставляться до оподаткування. Компанія, яка оперує сайтом PornHub, ухиляється від реєстрації, у звʼязку з чим до неї був застосований штраф в розмірі 5543 дол. США", - зазначив Гетманцев.

Обсяг тіньового ринку сигарет в Україні у 2023 році складає 7,062 млрд штук.
Оцінка несплачених податків у бюджет України - 23,500 млрд грн.


одразу видно де пан Гетманцев проводить більшу частину свого робочого дня :lol:

лінки:
https://www.epravda.com.ua/news/2023/12/18/707828/
https://www.epravda.com.ua/news/2023/12/18/707824/
bamper
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 00:28

  AFed написав:
  Vert написав:Так, все вірно. Податок на доходи фізичних осіб ніколи не був основним джерелом надходження бюджету. Бюджет наповнюється в першу чергу непрямими податками. ПДВ, мита, акцизи - наше всьо.

Доречі, вже другий рік війни, а ФОПи досі звільненні від сплати ЄСВ, не зрозуміло чому західні партнери повинні фінансувати цей банкет, якщо ми навіть не повернули досі довоєнні податки.


це які групи звільнені - можна посилання на першоджерело, плз?
бо я на 3-й групі справно закидаю понад 4К грн щоквартала

опціонально, але якщо не платиш, стаж не йде
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 09:56

  Сибарит написав:Непосредственно в торгах не участвую, но, насколько можно понять по проникающей наружу информации, НБУ теперь выставляет собственные котировки очень редко, только в исключительных случаях. В основном, работает, закрывая заявки на покупку.

Можно сказать, вообще не выставляет оффера. Работает исключительно по заливке бидов (т.е. непосредственно по заявкам покупателей). Вчера продавал неплохо, особенно в обед, но просто спрос вырос.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 10:42

  Искатель написав:
  Сибарит написав:Непосредственно в торгах не участвую, но, насколько можно понять по проникающей наружу информации, НБУ теперь выставляет собственные котировки очень редко, только в исключительных случаях. В основном, работает, закрывая заявки на покупку.

Можно сказать, вообще не выставляет оффера. Работает исключительно по заливке бидов (т.е. непосредственно по заявкам покупателей). Вчера продавал неплохо, особенно в обед, но просто спрос вырос.

А теперь скажите мне (и всем) вы, сведущие, зачем было продавливать курс до 36 в октябре-ноябре чтобы теперь
лить по 37,2 без меры??
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 11:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

нбу не нужна гривна, ни по какой цене, от слова совсем, он её научился печатать "безопасно". нбу превентивно укрепил гривну, свой собственный главный инструмент, благо была такая возможность. сушить гривну тарифами и зажимать доллар - наше всё. стагнация-с...
70% доходов тратится на еду и одежду (44.6% + 25.2% = 69.8%), как животные какие-то. а танки и ракеты пастухам дают по бартеру на кровь и остатки активов
tromb
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 11:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Зображення
Дебіли бл@дь! :evil: :evil: :evil:
asti
 
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  asti написав:Зображення
Дебіли бл@дь! :evil: :evil: :evil:

науковий метод прикладання лінійки до графіка показує ПА38 під ялинку
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 11:50

  asti написав: А теперь скажите мне (и всем) вы, сведущие, зачем было продавливать курс до 36 в октябре-ноябре чтобы теперь
лить по 37,2 без меры??
тогда- чтоб "свои" купили,
same old story... :evil:
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