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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11025110261102711028
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 12:13

flysoulfly

Кстати, аналогичное было на позапрошлой неделе. Когда доллар опустился до 37.25 на фоне разговоров про отказ в помощи Запада 8)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 12:15

  tromb написав:нбу не нужна гривна, ни по какой цене, от слова совсем, он её научился печатать "безопасно". нбу превентивно укрепил гривну, свой собственный главный инструмент, благо была такая возможность. сушить гривну тарифами и зажимать доллар - наше всё. стагнация-с...
70% доходов тратится на еду и одежду (44.6% + 25.2% = 69.8%), как животные какие-то. а танки и ракеты пастухам дают по бартеру на кровь и остатки активов

Скарбник має відпрацювати, кормчому на інтерес і свите на карнавали.
Прораб
 
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