flysoulfly
Кстати, аналогичное было на позапрошлой неделе. Когда доллар опустился до 37.25 на фоне разговоров про отказ в помощи Запада
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 гру, 2023 12:13
flysoulfly
Кстати, аналогичное было на позапрошлой неделе. Когда доллар опустился до 37.25 на фоне разговоров про отказ в помощи Запада
Додано: Вів 19 гру, 2023 15:46
Вопрос к сведущим: что там творится на межбанке? вижу остановились, естественным образом - наелись за два дня, или НБУ наливает по полной?
Додано: Вів 19 гру, 2023 15:57
Додано: Вів 19 гру, 2023 15:58
asti НБУ заливає лише підтверджені заявки під імпорт товарів та послуг. Інші - торгуються між справжніми продавцями/покупцями
Додано: Вів 19 гру, 2023 15:58
Вопрос был к сведущим...
Додано: Вів 19 гру, 2023 16:28
Міжбанк:
Курси від банків: 37.32 / 37.34 грн за долар.
Торги по долару після обіду дещо знизили свої оберти. Продаж валюти Нацбанком практично зупинив зростання котирувань і навіть дещо розгорнув тренд за курсом у бік повернення гривнею втрачених позицій. Ідуть угоди по лотах до 600−800 тисяч доларів.
Додано: Вів 19 гру, 2023 16:34
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................19.12.2023..........20.12.2023
дата розрахунку.................18.12.2023...........19.12.2023
Євро....................................40,5918................40,9219
Долар США.........................37,1924................37,3205...+0.34%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
19.12.2023.........................37,3202
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0965 (на прошлой сессии 1.0914) +0.48%
Все течет, но ничего не меняется.
Как и много дней подряд, котировки со старта, еще до массового заключения сделок, выросли, а потом регулятор своими интервенциями сбалансировал рынок и удерживал курс на одном уровне.
Справочный курс прибавил к действующему официальному около 13 копеек. Через 3 часа он же стал новым официальным.
Прирост официального курса за сессию составил 12.81 копейки.
Вчерашний рост происходил при весьма высоком, но не выбивавшемся из общей картины, спросе.
Индекс доллара DXY в 15-00 102.28 (на прошлой сессии 102.52)
Трое суток доллар демонстрировал абсолютную стабильность, а сегодня с 14 началось весьма интенсивное падение. Масштабы этого падения оценивать пока рано, дождемся окончания.
Додано: Вів 19 гру, 2023 17:00
Дякую.
А де можна це у "пєрвоісточніку" побачити,
можете вказати джерело?
Додано: Вів 19 гру, 2023 17:10
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