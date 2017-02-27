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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11026110271102811029
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 18:48

Облигации

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 19 грудня 2023 року, до державного бюджету
залучено 7 502 151 805,07 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- UA4000229470 - 20.11.2024 - 336 дн.- 16,79% (-0.09) - 5 196 854 497,90 грн;
- UA4000229264 - 15.10.2025 - 665 дн.- 17,57% (-0.02) - 679 298 903,04 грн;
- UA4000229116 (Р) - 24.02.2027 - 1162 дн.- 18,60% (0) - 552 372 203,25 грн;
- UA4000228605 - 12.09.2024 - 267 дн.- 3,20% (-0.05) - 26 449 337,08 евро.

Выпуски в гривне те же, что предлагались несколько предыдущих недель подряд. Отличие только в увеличенном предложении коротких бумаг. Пожалуй, в этом году это первая демонстрация того, что Минфину нужны деньги.
В евро тоже доразмещение. Последний раз этот выпуск предлагался 19 сентября.
Ставка на относительно короткий выпуск сработала. По номиналу годовые облигации составили около 80% от всех размещенных бумаг. Спрос превышал предложение, около трети заявок были отклонены, и доходность продолжила снижение.
Спрос на остальные выпуски не радовал, но доходность, кроме одного крайне стабильного выпуска, продолжила снижение. Это при том, что на три выпуска была отклонена всего одна заявка. Почему так происходит, я не понимаю. Создается впечатление, что покупатели торгуются сами с собой. Тем не менее, достаточно позитивный факт остается фактом.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 21:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Так що нарід?
Що там з міжбанком?
НБУ до якої відмітки буде девальвувати щодня?
Коли НБУ задовільнить свою жагу до девальвації?

Чомусь мені здається, що ми перешагнемо дуже швидко 40 на міжбанку, мобілізація активізувалась, так що немає можливості як звести кінці з кінцями без суттєвого девалу, війна це падла з будь якого боку.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 22:39

  somilitark написав:дуже швидко 40 на міжбанку

Якщо програємо війну то нас дуже швидко вивезуть у сибір і там курс гривні на міжбанку не буде мати значення.
habibuban
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 22:47

  habibuban написав:
  somilitark написав:дуже швидко 40 на міжбанку

Якщо програємо війну то нас дуже швидко вивезуть у сибір і там курс гривні на міжбанку не буде мати значення.
віділене - це ж точно не про 2024 .

а от про аферу "після 36 - аж 40 на міжбанку" - це може й про 2024
flysoulfly
 
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