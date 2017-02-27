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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1102811029110301103111032>
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 23:59

  75stasstas75 написав:Аленей уже загнали, в гривну
судя по опять снижению ставки - та нет же, не всех еще в гривню загнали!
потому совсем не логичен нацбанковский разворот так рано
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 23:59

  asti написав:
  somilitark написав:
  Игорь Алексеевич написав: И курс сразу уйдёт к 37,5

Чомусь згадалась фраза, яку частенько доводилось слухати на наших морських пляжах: сладкая, медовая пахлава :wink:

Не знаю не знаю, на аукционе сегодня был хороший спрос (7 ярдов, продали 6) на гривневые овгз с погашением в ноябре следующего года с доходностью меньше 17 процентов. Так что вряд-ли мы 40 увидим на межбанке в ближайшее время))

А до чого тут курс до ОВДП?
Банк залучив гривню під пару відсотків на поточних рахунках, закинув під 17, якщо що, то закриє питання власною гривнею, ви взагалі загальний обсяг ОВДП бачили? 6 ярдів там це дрібниці, можливо пройшло погашення на 20, чи на декілька ярдів комусь капнуло відсотків...
Так що тут немає прямолінійних залежностей прибутковість\курс.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 00:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  75stasstas75 написав:Аленей уже загнали, в гривну, если в следующем году курс будет 41-43 это можно считать что все более менее в порядке, хотя поводов для такого оптимизма почти нет, помощь будет, но будет урезана существенно, это очевидно, со всеми вытекающими.
Мы всегда ждём того, чего не бывает. Очень быстро все забыли как в прошлом году в это время писали про курс 50. А он с 39,20 опустился к лету к 37,20
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 00:03

somilitark що ти мелеш? Які 45 чи 50? 😂
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 00:04

Игорь Алексеевич

Может предскажете летом 2024 доллар по 34?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 00:07

  Andrey2512 написав:Игорь Алексеевич

Может предскажете летом 2024 доллар по 34?)
У вас или 45 или 34. Будет реальный не больше 37,5.
Західна допомога: Зеленський озвучив розмір допомоги від країн: Бельгія — 1,7 млрд, Данія — 4,2 млрд, Корея — 2,3 млрд, Латвія, Литва, Нідерланди — сотні мільйонів, Норвегія — 7,5 млрд, Франція — 2 млрд, Німеччина — 8 млрд, Швеція — 0,5 млрд, Японія — кілька мільярдів;
Плюс 100 пудов к концу года или в январе 24г. США примут все законы про фин. помощь Украине и Израилю в одном пакете.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 00:08

Интересно, сколько НБУ сегодня слил,
лимонов 150 или больше?!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 00:11

  Игорь Алексеевич написав:
  75stasstas75 написав:Аленей уже загнали, в гривну, если в следующем году курс будет 41-43 это можно считать что все более менее в порядке, хотя поводов для такого оптимизма почти нет, помощь будет, но будет урезана существенно, это очевидно, со всеми вытекающими.
Мы всегда ждём того, чего не бывает. Очень быстро все забыли как в прошлом году в это время писали про курс 50. А он с 39,20 опустился к лету к 37,20

Сейчас уже совсем другие условия чем в прошлом году, помощи будет реально меньше, это абсолютно очевидно, сливать все звр нбу тоже не будет, так что рекомендую забыть про 37, не, ну если хочется верить в несбыточное - мечтайте дальше о 37, один тут вообще про 34 мечтает, бывает и такое.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 00:16

[quote="5662243:asti"]Интересно, сколько НБУ сегодня слил,

Ринок входить в стадію саморозігріва( як казав ДС), так що 150 то мінімум, може бути і більше...
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 00:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  75stasstas75 написав:Сейчас уже совсем другие условия чем в прошлом году, помощи будет реально меньше,
Если будет меньше помощи, то значит конфликт перейдёт к затишью, типа второй этап 2014года. То и курс застынет на месте.
Игорь Алексеевич
 
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