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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 гру, 2023 23:59
75stasstas75 написав:
Аленей уже загнали, в гривну
судя по опять снижению ставки - та нет же, не всех еще в гривню загнали!
потому совсем не логичен нацбанковский разворот так рано
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Додано: Вів 19 гру, 2023 23:59
asti написав: somilitark написав: Игорь Алексеевич написав:
И курс сразу уйдёт к 37,5
Чомусь згадалась фраза, яку частенько доводилось слухати на наших морських пляжах: сладкая, медовая пахлава
Не знаю не знаю, на аукционе сегодня был хороший спрос (7 ярдов, продали 6) на гривневые овгз с погашением в ноябре следующего года с доходностью меньше 17 процентов. Так что вряд-ли мы 40 увидим на межбанке в ближайшее время))
А до чого тут курс до ОВДП?
Банк залучив гривню під пару відсотків на поточних рахунках, закинув під 17, якщо що, то закриє питання власною гривнею, ви взагалі загальний обсяг ОВДП бачили? 6 ярдів там це дрібниці, можливо пройшло погашення на 20, чи на декілька ярдів комусь капнуло відсотків...
Так що тут немає прямолінійних залежностей прибутковість\курс.
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Додано: Сер 20 гру, 2023 00:02
75stasstas75 написав:
Аленей уже загнали, в гривну, если в следующем году курс будет 41-43 это можно считать что все более менее в порядке, хотя поводов для такого оптимизма почти нет, помощь будет, но будет урезана существенно, это очевидно, со всеми вытекающими.
Мы всегда ждём того, чего не бывает. Очень быстро все забыли как в прошлом году в это время писали про курс 50. А он с 39,20 опустился к лету к 37,20
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 20 гру, 2023 00:03
somilitark що ти мелеш? Які 45 чи 50? 😂
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Andrey2512
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Додано: Сер 20 гру, 2023 00:04
Игорь Алексеевич
Может предскажете летом 2024 доллар по 34?)
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Andrey2512
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Додано: Сер 20 гру, 2023 00:07
Andrey2512 написав:Игорь Алексеевич
Может предскажете летом 2024 доллар по 34?)
У вас или 45 или 34. Будет реальный не больше 37,5.
Західна допомога: Зеленський озвучив розмір допомоги від країн: Бельгія — 1,7 млрд, Данія — 4,2 млрд, Корея — 2,3 млрд, Латвія, Литва, Нідерланди — сотні мільйонів, Норвегія — 7,5 млрд, Франція — 2 млрд, Німеччина — 8 млрд, Швеція — 0,5 млрд, Японія — кілька мільярдів;
Плюс 100 пудов к концу года или в январе 24г. США примут все законы про фин. помощь Украине и Израилю в одном пакете.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 20 гру, 2023 00:08
Интересно, сколько НБУ сегодня слил,
лимонов 150 или больше?!
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asti
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Додано: Сер 20 гру, 2023 00:11
Игорь Алексеевич написав: 75stasstas75 написав:
Аленей уже загнали, в гривну, если в следующем году курс будет 41-43 это можно считать что все более менее в порядке, хотя поводов для такого оптимизма почти нет, помощь будет, но будет урезана существенно, это очевидно, со всеми вытекающими.
Мы всегда ждём того, чего не бывает. Очень быстро все забыли как в прошлом году в это время писали про курс 50. А он с 39,20 опустился к лету к 37,20
Сейчас уже совсем другие условия чем в прошлом году, помощи будет реально меньше, это абсолютно очевидно, сливать все звр нбу тоже не будет, так что рекомендую забыть про 37, не, ну если хочется верить в несбыточное - мечтайте дальше о 37, один тут вообще про 34 мечтает, бывает и такое.
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75stasstas75
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Додано: Сер 20 гру, 2023 00:16
[quote="5662243:asti"]Интересно, сколько НБУ сегодня слил,
Ринок входить в стадію саморозігріва( як казав ДС), так що 150 то мінімум, може бути і більше...
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Додано: Сер 20 гру, 2023 00:17
75stasstas75 написав:
Сейчас уже совсем другие условия чем в прошлом году, помощи будет реально меньше,
Если будет меньше помощи, то значит конфликт перейдёт к затишью, типа второй этап 2014года. То и курс застынет на месте.
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Игорь Алексеевич
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