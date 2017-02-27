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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 гру, 2023 00:17
Да, 37, скорее всего, уже пройденный этап))
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asti
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Додано: Сер 20 гру, 2023 00:19
Игорь Алексеевич написав: 75stasstas75 написав:
Сейчас уже совсем другие условия чем в прошлом году, помощи будет реально меньше,
Если будет меньше помощи, то значит конфликт
перейдёт к затишью, типа второй этап 2014года. То и курс застынет на месте.
це ви що із-за порєбріка віджигаєте?
Війна іде, який такий "канфлікт?"
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somilitark
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Додано: Сер 20 гру, 2023 00:22
somilitark написав:
Війна іде, який такий "канфлікт?"
а можно документ от ЗЕ, что у нас война?
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 20 гру, 2023 00:27
75stasstas75 написав: Игорь Алексеевич написав:
Сейчас уже совсем другие условия чем в прошлом году, помощи будет реально меньше, это абсолютно очевидно, сливать все звр нбу тоже не будет, так что рекомендую забыть про 37, не, ну если хочется верить в несбыточное - мечтайте дальше о 37, один тут вообще про 34 мечтает, бывает и такое.
Да, да. Совсем другие условия. ЗВР на исторических максимумах. Рост экономики 5%. Деньги доноры продолжают наливать. Не тешьте себя иллюзиями, для слома этого тренда нужны новые потрясения. Майдан-3 или вторжение бульбашей.
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Додано: Сер 20 гру, 2023 00:31
Игорь Алексеевич написав: somilitark написав:
Війна іде, який такий "канфлікт?"
а можно документ от ЗЕ, что у нас война?
От тільки кончений ватнік може повторювати темникі рашапропаганди.
Сто разів повторювали, що ми не можемо об'явити їм війну, бо мовляв рашисти будуть "офіційно" мати змогу застосувати ядерну зброю, бо вони не об'явили війну, а банально напали без оголошення війни, як казала совкова пропаганда мовляв гітлер вероломно напав БЕЗ ОГОЛОШЕННЯ ВІЙНИ.
Всі все розуміють, но тільки такі уроди повторюють якусь муйню від скабєєвої, мєрзость ти латентний колаборант і ідіот.
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Додано: Сер 20 гру, 2023 00:35
somilitark написав:
"офіційно" мати змогу застосувати ядерну зброю, бо вони не об'явили війну, а банально напали без оголошення війни, як казала совкова пропаганда мовляв гітлер вероломно напав БЕЗ ОГОЛОШЕННЯ ВІЙНИ.
Меньше смотрите ТВ и Наталью Масийчук. Вам ещё про инопланетян не рассказали, что они наблюдают и вмешаются потом своим оружием.(
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Додано: Сер 20 гру, 2023 00:37
Игорь Алексеевич написав: somilitark написав:
"офіційно" мати змогу застосувати ядерну зброю, бо вони не об'явили війну, а банально напали без оголошення війни, як казала совкова пропаганда мовляв гітлер вероломно напав БЕЗ ОГОЛОШЕННЯ ВІЙНИ.
Меньше смотрите ТВ и Наталью Масийчук. Вам ещё про инопланетян не рассказали, что они наблюдают и вмешаются потом своим оружием.(
Вата, що ще сказати, причому кончена і стара совкова!
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somilitark
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Додано: Сер 20 гру, 2023 00:38
somilitark написав:
От тільки кончений ватнік може повторювати темникі рашапропаганди.
Сто разів повторювали, що ми не можемо об'явити їм війну, бо мовляв рашисти будуть "офіційно" мати змогу застосувати ядерну зброю, бо вони не об'явили війну, а банально напали без оголошення війни, як казала совкова пропаганда мовляв гітлер вероломно напав БЕЗ ОГОЛОШЕННЯ ВІЙНИ.
Всі все розуміють, но тільки такі уроди повторюють якусь муйню від скабєєвої, мєрзость ти латентний колаборант і ідіот.
Війна це обмеження споживання, марнотратсва, розваг, військові рейки ... Київ воює чи релаксує?
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Додано: Сер 20 гру, 2023 00:41
somilitark написав:
Вата, що ще сказати, причому кончена і стара совкова!
Позиция идиота. У нас не конфликт, а война. Но если называть война, то кинут на нас ядерку. Значит пишем - КОНФЛИКТ., что бы спали все спокойно без радиации в жо.е
Но конфликт писать нельзя, т.к. у нас война, но это не война, ...надо уже определяться.... или...или...
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 20 гру, 2023 00:48
Игорь Алексеевич написав: somilitark написав:
Вата, що ще сказати, причому кончена і стара совкова!
Позиция идиота. У нас не конфликт, а война. Но если называть война, то кинут на нас ядерку. Значит пишем - КОНФЛИКТ., что бы спали все спокойно без радиации в жо.е
Подумай головою, вся рашапропаганда мобілізує 10 мільйонів ватників з лозунгом: вставай раша, Україна нам об'явила війну, всі на захист радіни от фашистов, їм плювати хто на кого напав, будуть усі лаврови літати по усьому світу і ізригати: яка Україна агресор, ми вимушені її стерти ядеркою, бо нарешті вони показали своє обличчя, ми казали що там фошизды, все для перемоги, все для фронта і перемоги над справжнім злом.
Але ватніку алєксєєчу пох, далі свого комуняцкого носа не бачить, сліпе і просто дурне!!!
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