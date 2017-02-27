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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11028110291103011031
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 00:27

  75stasstas75 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сейчас уже совсем другие условия чем в прошлом году, помощи будет реально меньше, это абсолютно очевидно, сливать все звр нбу тоже не будет, так что рекомендую забыть про 37, не, ну если хочется верить в несбыточное - мечтайте дальше о 37, один тут вообще про 34 мечтает, бывает и такое.

Да, да. Совсем другие условия. ЗВР на исторических максимумах. Рост экономики 5%. Деньги доноры продолжают наливать. Не тешьте себя иллюзиями, для слома этого тренда нужны новые потрясения. Майдан-3 или вторжение бульбашей.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 01:08

  Zebra написав:
  75stasstas75 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сейчас уже совсем другие условия чем в прошлом году, помощи будет реально меньше, это абсолютно очевидно, сливать все звр нбу тоже не будет, так что рекомендую забыть про 37, не, ну если хочется верить в несбыточное - мечтайте дальше о 37, один тут вообще про 34 мечтает, бывает и такое.

Да, да. Совсем другие условия. ЗВР на исторических максимумах. Рост экономики 5%. Деньги доноры продолжают наливать. Не тешьте себя иллюзиями, для слома этого тренда нужны новые потрясения. Майдан-3 или вторжение бульбашей.

Угу, продолжают, особенно в тех же количествах, ну сиди мечтай дальше про 34 в розовых очках, душ для тебя будет ну очень холодным, совсем скоро, как это не прискорбно.
75stasstas75
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